El consistori es reuneix d'urgència amb els veïns després que un home matés un altre diumenge passat

Actualitzada 25/08/2023 a les 16:41

L'Ajuntament de Tarragona intensificarà el patrullatge al barri del Port per reforçar la seguretat a la zona, davant les constants queixes dels veïns. De fet, el consistori s'ha reunit d'urgència aquest divendres amb l'Associació de Veïns del Port, després que un home matés un altre diumenge passat davant l'estació de trens.Fonts pròximes al cas han relatat que l'agressor va tirar la víctima al terra i amb la força del seu propi pes el va deixar sense poder respirar. Després de passar a disposició judicial aquest dimecres, i segons ha confirmat el TSJC a l'ACN, el jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'arrestat, qui està acusat d'un delicte d'homicidi per imprudència.Amb l'objectiu d'incrementar la seguretat al barri del Port, el consistori també s'ha compromès a intensificar les inspeccions als locals de la Part Baixa per garantir que no es vengui alcohol fora de l'horari establert. «Estem molt pendents d'això, perquè sabem que és un focus important, ja que fan incrementar la perillositat de la zona», ha afirmat el regidor de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui ha recordat que «ja s'han produït diverses actuacions amb multes».Álvarez també ha informat els veïns del barri que la figura de la policia de proximitat «està molt avançat» i ha assegurat que el consistori té previst «tirar-ho endavant el més aviat possible». A banda de la seguretat, durant la reunió, també s'han tractat altres temes que afecten els habitants d'aquesta zona de la ciutat com és la neteja de la via pública, la problemàtica envers els coloms, així com les actuacions per acabar amb les inundacions, previstes al Pla Integral de la Part Baixa de Tarragona.