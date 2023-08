Tres dotacions de Bombers s'han mobilitzat fins al carrer Rovira i Virgili

Actualitzada 25/08/2023 a les 10:31

Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al carrer Rovira i Virgili de Tarragona per una possible fuita de gas. L'avís l'han rebut a les 9.43 hores i s'han mobilitzat fins al numero sis a un edifici de sis plantes, prop de la Rambla Nova.Un cop han arribat el lloc dels fets han procedit a fer les pertinents lectures de gas, les quals han donat negatiu. La persona alertant es trobava en bon estat. La fuita de gas, finalment, ha estat una falsa alarma.La Guàrdia Urbana de Tarragona ha tallat el carrer per precaució i també s'ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).