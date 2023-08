El Govern farà tasques de desbrossament a l'Anella Verda a finals d'any

Els pressupostos inclouen una partida de 70.000 que es destinarà a la neteja dels camins i les zones perimetrals a la part de Llevant

Actualitzada 24/08/2023 a les 20:15

La darrera actuació

El departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona farà tasques de desbrossament i neteja de camins i zones perimetrals a l'Anella Verda. Concretament, a la zona de Llevant, on els barris estan envoltats per una gran massa d'arbres i vegetació. Aquests treballs serviran per a la «cura i conservació de la nostra biodiversitat forestal», indica el conseller encarregat de l'àrea, Guillermo Garcia. A més, ajudarà a rebaixar el risc de propagació en cas d'incendi. El consistori ja està treballant per preparar la licitació del projecte. «Encara s'han de definir els punts concrets on es durà a terme l'actuació», indica l'edil.La previsió és que el concurs públic es faci a l'octubre o el novembre i que les tasques de desbrossament i neteja es facin a finals d'enguany o principis del 2024. Garcia ha informat que hi destinaran una partida de 70.000, la qual ja estava contemplada en els pressupostos del 2023. Medi Ambient assenyala la importància d'aquesta actuació de gestió forestal, que ha de servir per «garantir el bon estat dels boscos i aportar la seguretat necessària a la nostra ciutadania».Garcia recorda que l'última vegada que es van executar tasques de desbrossament a Tarragona va ser a la zona nord de la ciutat. «Es va crear un punt de trobada on conflueixen tots els tallafocs», explica el conseller. D'aquesta manera, s'evita que el foc pugui propagar-se amb facilitat. «És clau per protegir el Pont del Diable», apunta. Per aquest motiu, existeix certa tranquil·litat respecte a aquella zona, ja que les mesures que es van prendre permetrien que sigui «més fàcil controlar el foc».Tot i això, i sobretot si es té en compte que l'elevat risc d'incendi que amenaça la ciutat, l'edil sap que «el perill sempre hi és, però hem de fer que sigui el menor possible». Per això la conselleria de Protecció Civil va activar dimecres la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal fins al divendres. Tant aquell dia com ahir, a més, es va fer vigilància forestal a les zones de més risc, amb especial atenció a la zona del Pont del Diable. Una altra zona vulnerable és la del riu Francolí. En aquest cas, l'edil apunta que una de les actuacions del Greenbelt'26, finançat amb fons Next Generation, és la renaturalització del riu Francolí. «La intervenció comporta el desbrossament de les espècies al·lòctones i, per tant, l'eliminació de les canyes, una de les més amenaçadores».D'altra banda, Garcia ha remarcat que «tots hem de ser molt responsables». L'administració té l'obligació de «preocupar-se i treballar per la cura de la diversitat i de la població», però la ciutadania també «ha de complir, no fent barbacoes o cremant restes vegetals a menys de 500 metres dels boscos». «Són accions que ens poden costar molt», afirma.Josep Anton Solé, president de l'Associació de Veïns de Boscos, destaca la importància de l'actuació que vol dur a terme l'Ajuntament a Llevant. «Fa temps, van treure la massa forestal dels 50 metres perimetrals de la urbanització», explica. Això va donar molta tranquil·litat als residents del barri. Ara, però, donat l'alt risc d'incendi, existeix certa preocupació. Sobretot perquè fa un temps que no es desbrossa el sotabosc: «La neteja hauria de ser més regular». També hi coincideix la presidenta de l'AV de Cala Romana, Noly Carbonell, qui diu que estan preocupats: «Estem rodejats de bosc i si hi ha un incendi haurem de córrer tots». «No s'ha fet el manteniment pertinent, només s'han realitzat accions puntuals i les males herbes han tornat», indica.