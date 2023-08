El govern espanyol inicia els tràmits per suspendre Rubiales: «Volem que sigui el 'Me Too' del futbol espanyol»

El president del CSE demana, en una roda de premsa a Tarragona, que el TAE es reuneixi de forma extraordinària per abordar el cas

Actualitzada 25/08/2023 a les 17:57

El Consell Superior d'Esports ha presentat una denúncia pròpia davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu pel petó forçat del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, a Jennifer Hermoso i en demanarà la seva suspensió. Així ho ha anunciat el president del CSE, Víctor Francos, en una compareixença en què ha qualificat de «falta molt greu» el comportament de Rubiales durant el Mundial de futbol.«Volem que sigui el 'Me Too' del futbol espanyol», ha afirmat. El CSE enviarà aquesta tarda tota la documentació al TAE per tal que es comencin a tramitar les denúncies. En aquest sentit, Francos ha demanat al TAE que es reuneixi de forma extraordinària el pròxim dilluns per tal d'abordar el cas de manera immediata.