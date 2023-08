Detingut un home per sostreure objectes de valor a campistes mentre dormien en un càmping de Tarragona

Els vigilants de l'establiment van retenir l'arrestat que va intentar fugir per la platja

Actualitzada 25/08/2023 a les 10:13

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home per cometre diversos furts en un càmping de Tarragona durant la matinada d'aquest dijous. L'home, de 26 anys, va sostreure objectes de valor, com ara mòbils de gamma alta i diners, dels bungalous i caravanes mentre els seus propietaris dormien. Una de les víctimes va alertar els vigilants de l'establiment sobre el suposat lladre, el qual va intentar fugir per la platja. Els guàrdies de seguretat el van retenir fins que van arribar els Mossos. Els agents van comprovar que l'individu duia una bossa amb els objectes robats i una desena de persones van poder recuperar les seves pertinences.



L'arrestat passarà a disposició judicial aquest divendres al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona després que fos detingut com a presumpte autor d'un delicte de furt.