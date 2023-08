Carrefour, patrocinador de La Vuelta, oferirà degustacions al passeig de les Palmeres

La companyia també sortejarà productes bio, tindrà ruletes de premis i regalarà invitacions vips per a conèixer com funciona La Vuelta des de dins

Actualitzada 25/08/2023 a les 15:47

Carrefour celebrarà a Tarragona el seu 11è aniversari com a patrocinador de La Vuelta amb diverses activitats dirigides als aficionats del ciclisme al passeig de les Palmeres, on se situarà la fanzone. Entre les quals destaquen la realització de més de 3.000 degustacions gratuïtes de productes al costat d'un desplegament d'accions amb les quals vol impulsar l'alimentació saludable i la sostenibilitat. Entre elles, es troben els sortejos de productes bio, ruletes de premis, jocs participatius per a totes les edats o invitacions vips per a conèixer com funciona La Vuelta des de dins.A més, la companyia impulsarà el KM Sostenible, amb el qual qualsevol persona pot col·laborar en el desenvolupament de projectes de reforestació. Alexandre de Palmes és, per segon any consecutiu, únic «Ambaixador Nacional dels Boscos a Espanya», per la qual cosa per a Carrefour les accions per a compensar la pèrdua de massa forestal són una prioritat en el seu compromís amb el medi ambient.A través del seu compromís amb la carrera, la companyia fomenta entre els seus col·laboradors, clients i públic assistent valoris com: treball en equip, esforç, esportivitat, superació, lideratge, accessibilitat, proximitat i aposta per l'alimentació local i saludable. A més, aprofitarà aquesta 78a edició per a posar en valor el paper de les empreses agroalimentàries, visibilitzant la riquesa dels productes locals.