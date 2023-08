Aquestes són les restriccions de mobilitat a Tarragona per La Vuelta

Els talls de trànsit i les prohibicions d'estacionament estaran vigents els dies 28 i 29 d'agost

Actualitzada 25/08/2023 a les 16:14

Talls i restriccions viàries

Recomanacions

L'arribada de la quarta etapa de La Vuelta Ciclista a Espanya el pròxim dimarts 29 d'agost comportarà certes restriccions de mobilitat a Tarragona. Per això, l'Ajuntament de Tarragona posarà en marxa un dispositiu especial que es traduirà amb talls de trànsit i restriccions d'estacionament en nombrosos carrers de la ciutat durant els dies 28 i 29 d'agost. L'objectiu d'aquest serà vetllar pel bon desenvolupament de l'esdeveniment esportiu i la seguretat de ciclistes i del públic assistent.D'aquesta manera no es podrà estacions a partir de les 7 h del dilluns 28 d'agost i fins a les 22 h del dimarts 29 d'agost. Els carrers afectats seran l'avinguda d'Andorra, l'avinguda Pau Casals, el carrer Estanislau Figueras, la Rambla Vella, la plaça Unesco, el passeig de Sant Antoni, el passeig Torroja, el Camí de la Cuixa, la Via Augusta (des de la cruïlla de l'hotel Astari) i els carrers Huya, d'En Ribes i Beneficència.L'antelació d'aquesta restricció d'estacionament està motivada per l'adequació del recorregut urbà amb l'objectiu de garantir la seguretat dels esportistes i el muntatge de les instal·lacions necessàries.A partir de les 21 h del dilluns 28 d'agost es tancarà el passeig de Sant Antoni, des de la plaça Unesco fins al Portal de Sant Antoni.A partir de les 7 h del dimarts 29 d'agost es mantindrà el tancament del passeig de Sant Antoni i l'accés a la Part Alta pel Portal de Sant Antoni, permetent l'accés només en casos d'emergència.A partir de les 14 h del dimarts 29 d'agost es tancaran la Via Augusta, Rambla Vella, Estanislau Figueras i Pau Casals, així com els seus accessos a causa del tancament perimetral del darrer quilòmetre de la quarta etapa de La Vuelta. Aquests treballs s'iniciaran a les 8 h, però s'intentarà compatibilitzar-lo amb la circulació de vehicles fins a l'horari esmentat.A partir de les 15:30 h es tancaran al trànsit la resta dels carrers afectats, incloent-hi l'N-240 (per on entraran els ciclistes), l'avinguda d'Andorra, Rambla Nova, Font del Centenari, avinguda Pau Casals, carrer Estanislau Figueras, Rambla Vella, plaça Unesco i passeig de Sant Antoni. Tanmateix, també es tancarà l'accés de la Via Augusta desviant la circulació de vehicles direcció al passeig marítim Rafael de Casanovas.A banda, es canviarà la parada del Trenet, a la plaça Unesco, a partir de les 7 h del dimarts 29 d'agost.A partir de les 15 h i fins a les 18 h, el consistori informa que serà molt complicat circular per l'eix central de la ciutat. D'aquesta manera, recomana accedir a la ciutat des de l'autovia A-7 per les destinacions a la zona nord de la ciutat (entrades de l'avinguda Catalunya, Cementiri i Nàstic). Per dirigir-se a la Parta Baixa, es recomana accedir pel passeig marítim Rafael de Casanovas o pel passeig Independència. Els accessos per les avingudes Roma i Ramon i Cajal es trobaran restringits, així com pel Pont de Santa Tecla que només permetrà l'accés a una part de la ciutat fins arribar al circuit de La Vuelta.