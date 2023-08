La insòlita imatge s'ha pogut veure a les xarxes socials

Actualitzada 24/08/2023 a les 14:40

El conductor d'un Ferrari ha decidit aparcar on li ha semblat millor. Concretament, damunt de la vorera i davant d'una de les entrades del centre comercial Parc Central de Tarragona. Es tracta d'una zona que no compta amb zones habilitades per aparcar.La insòlita imatge s'ha pogut veure a les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra s'han personat fins al lloc i han alertat a la Guàrdia Urbana, la qual segurament li ha interposat una multa.