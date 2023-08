Tancats per vacances o durant la tarda: la realitat d'alguns refugis climàtics de Tarragona

Alguns dels espais identificats com a tal per l'Ajuntament no es troben oberts durant aquest mes d'agost, quan el ciutadà més ho necessita

Actualitzada 23/08/2023 a les 20:33

L'Ajuntament de Tarragona va estrenar, el passat 17 de juliol, un mapa interactiu amb 45 refugis climàtics arreu de la ciutat. Aquests refugis són espais que, durant els episodis de calor extrema, proporcionen confort tèrmic. La pujada de les temperatures en aquest mes d'agost, fa que la ciutadania necessiti aquests espais més que mai. Diari Més, visitant alguns aquests refugis, ha pogut veure que la realitat és que, molts dels refugis, no compleixen aquesta funció durant l'agost, sigui perquè estan tancats per vacances o perquè han reduït l'horari. Sembla que aquesta iniciativa no acaba de ser del tot efectiva.Un exemple de refugi que ha mantingut tancat el local durant aquest mes d'agost ha estat la Llar Municipal de Gent Gran del carrer de Pere Martell. Aquesta va obrir durant tot el juliol, però només fins a les 13 h. Amb l'arribada de l'agost i l'onada de calor, el local ha abaixat les persianes. A partir del setembre, però, recuperarà el seu horari de matins habitual. Per altra banda, hi ha el cas de l'Espai Jove Kesse, que, seguint la mateixa línia de la llar de Pere Martell, es troba tancat per vacances fins al 5 de setembre.Els refugis climàtics interiors estan supeditats a l'horari dels locals municipals, i molts d'ells acaben la seva jornada laboral al migdia, quan comencen a pujar sense fre les temperatures. Aquest és el cas de l'Institut Municipal d'Educació (IMET) o de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC). A l'IMET, hi ha habilitada una sala d'actes, però dues treballadores expliquen que «de moment, no ha vingut cap usuari específicament pel refugi climàtic». El seu horari finalitza a les 15 h.Per altra banda, la cap de gestió de l'OMAC, Dolors Moedano, explica que «malgrat que no ha vingut ningú a utilitzar les nostres dependències com a refugi climàtic, tenim un espai per consultes climatitzat que es podria obrir». L'OMAC tanca a les 14 h., per tant, aquest és un nou refugi climàtic inaccessible a les hores de més calor. Finalment, hi ha el cas de l'Estació d'Autobusos, un altre espai que forma part del mapa interactiu que va impulsar l'Ajuntament de Tarragona.Aquest, però, és del tot diferent de la resta. Una de les treballadores explica que «malgrat que l'estació estigui catalogada com a refugi climàtic, el vestíbul no té ni aire condicionat a l'estiu, ni calefacció a l'hivern. Només tenim aquests serveis els treballadors del punt d'informació i de les oficines». «No tenim un espai especialment habilitat pel servei de refugi climàtic. En cas que algú el necessités, l'hauríem de dur cap a alguna d'aquestes zones més privades», afegeix la treballadora.Malgrat aquests casos, alguns dels refugis visitats sí que estaven totalment habilitats. L'hostatgeria de la Casa del Mar, n'és un exemple. Aquest establiment el gestiona la Generalitat. De 9 h. a 19 h., hi ha oberta una sala de reunions, que està climatitzada i té un dispensador d'aigua fresca. Ramón Ferrer, de 89 anys, explica com està vivint aquesta onada de calor. «Sabem que és un perill i que hem de tenir precaució. Aquí tenim una sala amb aire, aigua fresca i ens ho passem molt bé. Juguem al dòmino, parlem de futbol, política, etc.», diu.Per altra banda, Josep Maria Sánchez, de 75 anys, declara que «aquí s'hi està molt bé, però tan sols són un parell d'hores. Quan arribes a casa, si no tens aire condicionat, és un infern: a les nits estem a 28 graus i el cos ho nota l'endemà». Entre els refugis del mapa interactiu, l'Ajuntament i EMATSA va instal·lar dues fonts amb aigua refrigerada, les quals funcionen perfectament.