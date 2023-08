Nou intent per adjudicar la concessió d'ús dels quioscos buits de Tarragona

Les llicències d'ocupació ja es van licitar a l'abril, però el concurs va quedar desert i s'ha reiniciat

Actualitzada 23/08/2023 a les 20:54

Els quatre quioscos buits que hi ha a Tarragona continuaran amb les persianes baixades, almenys, un parell de mesos més. L'abril passat, l'Ajuntament va licitar la concessió d'ús privatiu per a l'explotació dels quatre espais, un dels quals es troba a la Rambla del President Companys, davant de l'Institut Vidal i Barraquer, mentre que els altres estan a la Rambla Nova, a l'alçada dels números 39, 40 i 102. El concurs va acabar desert i, per aquest motiu, el consistori ha tornat a iniciar el procés per intentar adjudicar, d'una vegada per totes, aquestes llicències d'ocupació.Aquest no és ni el primer ni el segon intent. L'any passat, l'anterior govern va voler regularitzar la situació dels quioscos renovant les concessions caducades i, per aquest motiu, va licitar l'explotació de vuit espais repartits per la ciutat. La meitat ja estaven ocupats i les llicències d'aquests van ser adjudicades a les empreses que estaven utilitzant el quiosc. La resta, que ja estaven buits, no van rebre ofertes. En la recta final del mandat d'ERC, Junts per Tarragona i la CUP, l'Ajuntament va tornar a intentar l'adjudicació de la gestió de les quatre casetes.En aquest cas, sí que es van rebre ofertes. Això sí, les tres empreses que les van presentar només van mostrar interès per dos dels quatre quioscos, els que estan ubicats a la Rambla President Companys i al número 40 de la Rambla Nova. En un principi, la concessió d'ús privatiu per a l'explotació d'aquests dos espais va ser adjudicada a Ohashi SCP. Una de les ofertes va ser descartada perquè no va ser presentada dins del termini que s'havia establert, mentre que una altra també va ser rebutjada per haver ofert un preu inferior a l'inicial. L'empresa que va ser escollida, però, no va aportar la documentació i els justificants que li van ser requerits en el termini facilitat. Així doncs, la licitació va tornar a quedar deserta.L'Ajuntament, que no ha volgut perdre més temps, va publicar a principis d'agost un nou concurs públic per adjudicar la gestió dels quatre quioscos. Així, l'actual govern ha assumit el repte d'obrir aquests espais desocupats des de fa anys. De nou, el pressupost base de la licitació és de 13.202,58 euros i el 26 de setembre, després de les festes de Santa Tecla, serà l'últim dia per poder presentar ofertes. Alguna de les principals activitats que es podran dur a terme als quioscos serà la venda de premsa i publicacions periòdiques, de plantes i flors, d'aliments i refrescos envasats o de loteries. De forma complementària a l'activitat principal, també es podran alguns productes com títols de transport, recàrregues de telefonia o productes de promoció turística de la ciutat.