Manuel Vázquez, nou cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Substituirà a Enrique Fernández Ferreira, que s'ha jubilat després de 32 anys de servei

Actualitzada 24/08/2023 a les 11:08

L'Intendent Manuel Vázquez (Tarragona, 1970) ha estat nomenat com a nou cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona en substitució d'Enrique Fernández Ferreira, que s'ha jubilat després de 32 anys de servei.Vázquez, de 53 anys, forma part de la Guàrdia Urbana des de l'any 1992. És llicenciat en psicologia i té un màster en psicopatologia legal, forense i criminològica per la Universitat Internacional de Catalunya-UIC (2015) i un altre màster en gestió de projectes per la Universitat Internacional de València – VIU (2022). En la seva etapa escolar, va estudiar a l'escola de la Floresta i el batxillerat a Campclar.Els seus primers anys de servei, fins al 1998, va ser agent de la Unitat de Trànsit i la Unitat d'Atestats. Com a caporal, fins al 2006 va estar a Trànsit i va exercir com a policia de proximitat i cap de torn. Ha estat 16 anys de sergent, fins que ha promocionat a intendent. En aquests anys, ha passat per la Unitat Barri de Ponent i ha estat sotscap i cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana. Dels 31 anys de carrera a la Guàrdia Urbana, 24 han estat de comandament. Aquesta extensa trajectòria dins de la policia local i, que l'ha portat per moltes unitats diferents, li proporciona una visió molt acurada i global de la Guàrdia Urbana.Per altra banda, l'intendent Manuel Vázquez ha estat docent, durant 7 anys, del màster en psicopatologia legal, forense i criminològica a la Universitat Internacional de Catalunya – UIC. Durant un any, també va ser professor del postgrau en psicologia jurídica de la URV.Ha estat distingit amb una Creu al mèrit professional amb distintiu blanc i tres Creus al mèrit professional amb distintiu vermell. També ha rebut tres felicitacions i una felicitació pública individual tipus A per part del Cos de Mossos d'Esquadra.