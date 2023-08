La segona sessió d'Onades Inclusives arriba a la platja Llarga de Tarragona

Una trentena de persones gaudiran de sessions de pàdel surf inclusiu en el marc d'aquesta iniciativa per donar a conèixer l'epilèpsia

Actualitzada 24/08/2023 a les 12:58

La platja Llarga de Tarragona acollirà aquest divendres la segona sessió de la tercera edició d'Onades Inclusives, una iniciativa impulsada per l'associació Si jo puc, tu també #epilep que compta amb la col·laboració de Tarragona Esports.Davant l'èxit d'aquesta activitat, la qual va exhaurir les inscripcions de la primera sessió que es va dur a terme a finals de juliol, demà es tornaran a oferir sessions de pàdel surf inclusiu amb la participació d'una trentena de persones. De fet, enguany, per primera vegada i per donar cobertura a totes les persones que volen gaudir d'aquesta activitat, es farà una tercera jornada el pròxim diumenge dia 3 de setembre.L'activitat començarà demà a les 10.30 h davant del Club de Vela de la platja Llarga i s'allargarà fins a les 13.30 h i es faran tres sessions de pàdel surf: Una a les 10.30 h, una altra a les 11.30 i l'última a les 12.30 h. L'objectiu de les Onades Inclusives, les quals també compten amb el suport del Club de Vela de la platja Llarga i del Consell Esportiu del Tarragonès, és donar a conèixer l'epilèpsia i oferir la possibilitat a persones amb discapacitat de gaudir del pàdel surf amb familiars i amics.