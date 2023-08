El Port de Tarragona incorpora una càmera d'última generació per millorar la seguretat

El nou dispositiu s'instal·larà al Moll de Cantàbria

Actualitzada 24/08/2023 a les 13:22

L'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha licitat la compra i instal·lació d'una nova càmera de seguretat de tecnologia avançada per un import de 48.073 euros. El nou dispositiu s'instal·larà al Moll de Cantàbria, prop de la bocana, per al seguiment d'operacions portuàries.La nova càmera MTC2000I ofereix una sèrie de característiques d'alta gamma que la converteixen en una opció ideal per millorar la seguretat al Port de Tarragona. Incorpora un zoom avançat per apropar-se a objectes o zones més allunyades amb gran claredat, proporcionant una vigilància detallada de les àrees importants del Port. A més, compta amb la detecció de moviment intel·ligent, podent identificar moviments no esperats i alertar el personal de seguretat immediatament.