El Museu d'Història de Tarragona reprèn les activitats al setembre

Una ruta medieval, la peça del mes i una activitat al voltant de la figura de Domènech i Montaner formen part de la programació del proper mes

Actualitzada 24/08/2023 a les 15:55

Amb l'arribada del mes de setembre, Museu d'Història de Tarragona (MHT) reprendrà la programació d'activitats, després del descans del mes d'agost. La visita guiada Tarragona, ciutat medieval: lluita de poders, a càrrec d'Argos, és una de les novetats de la temporada. Segons resa la promoció de l'activitat, «Durant l'edat mitjana, Tarragona va patir una lluita aferrissada entre els dos senyors més poderosos de l'època: el rei i l'arquebisbe. Amb aquesta ruta ens endinsarem pels carrerons d'època medieval i coneixerem com eren la ciutat i els seus pobladors. Com va acabar aquesta lluita de poders?». L'activitat, d'hora i mitja de durada sortirà de l'Ajuntament de Tarragona i s'oferirà en català els divendres 1, 8 i 29 de setembre (19 h) i els diumenges 8, 15 i 22 d'octubre (11 h).Al costat d'aquesta novetat, el cicle ja plenament consolidat Històries Amagades de Tarragona girarà al voltant del mausoleu modernista del rei Jaume I. L'especialista Álex Botella explicarà la història rocambolesca i el significat de les imatges que componen aquesta obra, encarregada a l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner a inicis del segle XX per acollir les despulles del sobirà. L'activitat es fa al pati del Jaume I de l'Ajuntament, dura 50 minuts i s'oferirà en català els diumenges 3 i 10 de setembre (11 i 12 h) i el dijous 28 de setembre (18 i 19 h).D'altra banda, el dia 6 de setembre a les 18 h, la Casa Castellarnau acollirà la presentació de la peça del mes (dins del cicle Quan els objectes parlen): un quadre de Santa Tecla del segle XVIII, que romandrà exposat a l'aparador de la mateixa Casa Castellarnau tot el mes de setembre. La presentació durarà mitja hora i l'entrada és gratuïta fins completar l'aforament. Les entrades per a la ruta medieval i per a l'activitat d'Històries Amagades ja es poden adquirir al web https://mappingtarraco.cat/activitats/