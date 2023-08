Creu Roja surt als carrers de Tarragona per atendre persones sense sostre davant l'onada de calor

L'entitat demana a l'Ajuntament que s'implementi un protocol a l'estiu com l'Operació Iglú

Actualitzada 24/08/2023 a les 14:37

La Creu Roja de Tarragona ha atès aquest dijous tretze sense sostres en la primera campanya de l'entitat per assistir i disminuir els efectes de l'onada de calor entre les persones d'aquest col·lectiu.Els voluntaris de la Unitat d'Emergència Social els han ofert aigües fresques, gorres, crema solar durant més de dues hores aquest matí, així com consells bàsics per afrontar les altes temperatures, com ara recomanar-los que es resguardin a llocs amb ombra o que es refugiïn als refugis climàtics de la ciutat.Des de l'organització humanitària han instat l'Ajuntament a implementar un pla d'actuació, com l'Operació Iglú – que es fa a l'hivern- per tal de protocol·litzar les accions a fer en casos de temperatures extremes.