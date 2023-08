Un estudi de la URV conclou que la dieta alta en peix redueix el risc d'avortar

Es van estudiar 612 dones de 18 a 45 anys sotmeses als principals tractaments d'infertilitat

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) conclou que una dieta alta en peix, cereals, omega-3 i àcid fòlic redueix entre un 13 i un 15% la probabilitat de patir un avortament. Aquest patró dietètic està dissenyat per disminuir el risc de patir malalties cardiovasculars i altres afeccions cròniques. Els resultats, liderats per la URV, s'han obtingut en dones que seguien tractament d'infertilitat.L'estudi ha estat realitzat pel grup de recerca en Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental de la Universitat Rovira i Virgili, i un equip dels Departaments de Nutrició, Epidemiologia i Salut Ambiental de la Universitat de Harvard. Han conclòs que el seguiment d'un patró de dieta cardiosaludable que s'associa a un risc menor de perdre l'embaràs. Els resultats apunten al fet que seguir, abans de la gestació, la dieta recomanada per l'Associació Americana del Cor, alta en consum de peix, cereals integrals, àcids grassos omega-3 i àcid fòlic, disminueix entre un 13 i un 15% la probabilitat de perdre l'embaràs. Aquests resultats s'han publicat a la revista científica JAMA Network Open.L'equip investigador va avaluar per primera vegada si el fet de seguir algun dels vuit principals patrons dietètics saludables reconeguts i validats a escala mundial està associat a una millor probabilitat de tenir un fill viu, i també a menys risc de perdre l'embaràs. Per fer-ho, van estudiar una mostra de 612 dones de 18 a 45 anys sotmeses als principals tractaments d'infertilitat: injecció intrauterina i fertilització in vitro. Les pacients es van sotmetre a més de 1.500 cicles: 804 del primer tractament i 768 cicles del segon. L'equip va analitzar, en primer lloc, com era l'alimentació de les dones i les seves parelles durant l'etapa prèvia als tractaments de reproducció assistida. A més, van analitzar en quina mesura les dones seguien un dels vuit patrons dietètics seleccionats. «L'estudi ha confirmat que ingerir de forma habitual aquests nutrients i aliments està associat a un risc inferior de patir un avortament durant els cicles de reproducció assistida, per tant, podem dir que són essencials per a la reproducció humana», diu Albert Salas-Huetos, professor de la Unitat de Medicina Preventiva de la URV i investigador de l'Institut Carlos III.