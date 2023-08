Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal, per risc d'incendi forestal

Protecció Civil vigilarà aquest dimecres les zones forestals amb més risc, com el Pont del Diable

Actualitzada 23/08/2023 a les 14:11

La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat fins divendres la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendi forestal. El municipi es troba en fase 2 del Pla Alfa per les altes temperatures.Addicionalment, avui 23 d'agost es farà vigilància forestal a les zones de més risc del municipi, a partir de les 16:00 a fins a les 20:00 hores, amb especial atenció a la zona del Pont del Diable, per part de personal voluntari de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, amb un vehicle i dos voluntaris.L'activació del Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta comporta la suspensió d'activitats amb risc d'incendi que marca el pla Alfa per al nivell 2, per la qual cosa no estan permeses activitats amb risc d'incendi a menys de 500 metres de terreny forestal, com ara crema de restes vegetals, focs d'esbarjo, fogonets de gas, pirotècnia, castells de focs i barbacoes.També es regulen les tasques agrícoles i treballs que generen restes vegetals: en cas d'activació del nivell Pla Alfa 2 i no restar suspesa l'autorització en aquest nivell, les mesures de prevenció es reforçaran amb 1 motxilla d'aigua per vehicle i totes aquelles tasques en l'àmbit dels treballs forestals i aprofitaments que utilitzen maquinària que pot produir guspires no podran ser utilitzades dins de l'interval horari comprès entre les 13:00h i les 18:00h.