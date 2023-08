Rovell d'Ou actua a Tarragona

El grup de música infantil i familiar farà tres espectacles a la província en el marc de la gira dels quaranta anys de la companyia

Actualitzada 22/08/2023 a les 20:51

El grup de música infantil i familiar, Rovell d'Ou, actuarà en les pròximes setmanes a la província de Tarragona, fins a tres cops. El parc municipal de la Sénia els acollirà el diumenge 27 d'agost; el camí del Pont del Diable del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, el dissabte 2 de setembre; i la plaça Sant Francesc de Montblanc, el 8 de setembre de 2023. Aquests espectacles s'emmarquen en la gira del disc dels quaranta anys de la companyia,Es tracta del tretzè treball discogràfic del grup de Vilafranca del Penedès, que inclou un repertori d'onze cançons, pròpies i versionades, d'estils musicals diversos i per a tots els gustos. Entre els temes propis, destaquen títols com la ranxera rock, el tema pop-rocko la balada rockeraQuant als temes versionats, hi ha cançons conegudes com, d', dels, d'; entre d'altres. La producció musical del disc ha anat a càrrec de David Palau i la gravació s'ha realitzat a Divertimento Studio, en col·laboració amb Rovell Music.El vocalista principal i director del grup, Jordi Bové, explica que «al llarg dels anys hem anat evolucionant, les generacions també han canviat i hem hagut de posar-nos al dia, sobretot pel que fa a estils musicals, in'és un exemple». Bové remarca que «els nostres concerts són espectacles d'entreteniment, per això interactuem amb el públic a través de la música». «Per a nosaltres, els nens i els adults són els principals protagonistes, formant part de l'espectacle cantant les nostres cançons, amb coreografies i balls. Esperem que el nou disc agradi a petits i grans, i que sigui tot un èxit», afegeix. Coincidint amb el nou llançament, la companyia ha obert una botiga en línia per a la compra del nou CD o de qualsevol altre dels seus treballs anteriors.A més, en una segona fase, té previst posar a disposició del públic tot un ventall de productes de marxandatgeLa companyia realitza durant tot l'estiu, la gira de promoció amb actuacions i espectacles a Festes Majors, escoles i pavellons dels diferents municipis de Catalunya. El grup Rovell d'Ou va néixer el 1984. Al llarg de les dècades, ha actuat per tots els Països Catalans. Més enllà de Catalunya, ha visitat llocs com Saragossa, Osca, Terol, Logronyo i la Rioja, Sòria, Torrelodones, Madrid i Santiago de Compostel·la. També han trepitjat terres franceses i han actuat a televisions com TV3, TVE o TV Galícia.