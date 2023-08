Reparar els vestits del Ball de Bastons de Tarragona costarà entre 3.000 i 4.000 euros

Durant la pujada pel Portal del Carro, els van llençar un cubell d'aigua des d'un pis turístic

Actualitzada 22/08/2023 a les 21:23

El Ball de Bastons de Tarragona haurà d'arreglar algunes peces de tres de les seves indumentàries, el preu de les quals oscil·la entre els 3.000 i 4.000 euros, després de l'incident durant la processó del dia de Sant Magí. Durant la pujada al Portal del Carro, algú els va llençar una galleda d'aigua des del balcó d'un pis turístic.Ahir, l'entitat explicava que «han estat afectats un vestit de bastonera i els vestits de dimoni i macer, que hauran de ser reparats de cara a les festes de Santa Tecla». A més, afegien que «els serveis jurídics ja estan preparant la demanda que presentarà l'entitat». Finalment, concloïen amb un agraïment a «la ràpida acció des de l'Alcaldia, que dilluns a la nit van començar a passar informació als cossos policials».La presidenta de l'entitat, Lidia Gil, va explicar al Diari Més que «la vestimenta és del 2018, i està feta a mà, peça a peça, i tallada a mida. Els vestits de dimoni i macer van costar 2.400 euros, i el de la picadora és tot de vellut». «Cap de les tres indumentàries es poden mullar, s'han de rentar en sec, perquè s'encongeixen i s'arruguen», afegeix. Pel que fa als responsables de l'acte, Gil va explicar que «el que ens ha passat a nosaltres, ha estat la gota que ha vessat el vas».«Ens van tirar l'aigua des d'un pis turístic. Els veïns de la zona ens van comunicar que havien tingut problemes, tant amb aquell pis, com amb alguns altres del carreró. Són gent que es dediquen a llençar brossa pel balcó, sorra de la platja, criden i fan festes», explica. Ara, l'entitat té previst demandar-los. «No tenim els diners que costa la reparació dels tres vestits», diu la presidenta de l'entitat.El Ball de Bastons va publicar el passat dilluns el vídeo, en què es veien els fets, a través de les seves xarxes socials. A partir d'aquí, les reaccions no van tardar a arribar. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va condemnar ràpidament els fets. En una piulada, confirmava que «ja hem informat els cossos policials, facilitant la direcció dels autors i s'estan realitzant les indagacions pertinents».Per altra banda, altres entitats culturals de la ciutat, com la Colla Jove Xiquets de Tarragona o els Nanos Vells, han fet arribar el seu suport al Ball de Bastons de Tarragona i han «demanat respecte per la cultura popular i per qui treballa per ella». Quant a tot el moviment que s'ha generat a les xarxes socials, Lidia Gil recalca que «no tenim paraules per agrair el suport de les entitats culturals de la ciutat; l'Alcaldia, que ha actuat amb molta celeritat; tècnics de Cultura i gent anònima». «Ens han trucat veïns per ajudar-nos en tot el que necessitéssim», afegeix.