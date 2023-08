Mercats de Tarragona torna a treure a licitació el servei d'oficina tècnica

L'oficina s'emmarca en el projecte 'Tarragona, Centre Comercial Obert'

Actualitzada 22/08/2023 a les 19:49

L'empresa municipal Mercats de Tarragona ha tornat a treure a licitació el servei d'oficina tècnica per la gestió de les actuacions emmarcades en el projecte. El concurs va quedar desert en la primera licitació publicada. Es tracta d'un projecte finançat per la Unió Europea amb els fonsque pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica.L'objectiu principal de l'oficina externa és assegurar que els projectes s'executin d'acord amb els requisits tècnics i de gestió establerts, garantint així la consecució de les fites contemplades. D'aquesta oficina dependran tot un seguit d'accions, que s'entenen dividides en tres grans eixos d'actuació: una millora tecnològica i de transformació digital; un acompanyament en la digitalització i modernització comercial; i la sostenibilitat i eficiència energètica.La inversió total del projecteestà valorada amb un total d'1.498.948 euros i va obtenir una subvenció de 1.199.158,40 euros, el que representa un 80% de l'import global. El projecte inclou la instal·lació de pantalles tàctils interactives al voltant de la plaça Corsini per conèixer el perfil dels consumidors, la millora de l'eficiència energètica del Mercat de Torreforta i la instal·lació de taquilles intel·ligents amb sistema de refrigeració per poder recollir comandes, entre moltes altres.Inicialment, el 19 de juliol Mercats va treure a licitació el servei d'oficina tècnica, procés en què només es va presentar l'empresa M&B Advocats S.L.P. Dos dies després de l'adjudicació, l'empresa va retirar l'oferta econòmica presentada, ja que, després de fer una anàlisi del cost total, va concloure que no podia assumir el contracte. A partir d'aquesta decisió, la licitació va quedar anul·lada i l'Ajuntament de Tarragona va declarar desert el contracte. L'Ajuntament no va sancionar M&B Advocats S.L.P. perquè va retirar l'oferta en la fase d'avaluació d'ofertes.El nou contracte conté una sèrie de modificacions respecte a l'inicial. Mentre que l'anterior contracte comprenia una oficina tècnica amb un pressupost de 157.300 euros, ara s'ha rebaixat fins a 110.000 euros. La diferència més destacable es troba en els criteris de treball, que són més flexibles. Abans, es demanava que l'oficina estigués formada per tres professionals. Ara, es demana obligatòriament que estigui formada per dos professionals, i es posa el tercer com a afegit. D'aquesta manera, es fa més assumible el contracte per les empreses que estiguin interessades. Segons fonts de Mercats de Tarragona, l'abandonament de l'empresa no ha afectat negativament en la previsió de terminis, perquè la tasca administrativa està sent assumida per Mercats de Tarragona.