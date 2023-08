La Policia Portuària realitza més 12.000 serveis durant els primers set mesos de 2023

Els principals es van fer en l'àmbit de la protecció portuària, trànsit i proximitat i comunitat portuària

Actualitzada 23/08/2023 a les 13:58

Serveis al 2022

La Policia Portuària del Port de Tarragona va realitzar un total de 19.208 actuacions durant l'any 2022, donant serveis dins i fora del Port. De moment, aquest 2023 ja ha realitzat 12.395 serveis, fruit de la seva presència i tasca com a cos policial.A més, ha treballat per millorar en els últims mesos en diferents activitats, a destacar la col·laboració amb altres cossos policials, com ara els Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Urbana de Tarragona, Vila-seca i Salou, com també la patrulla nàutica, la formació dels seus agents i la proximitat amb la ciutadania.Durant l'any 2022, les principals actuacions van girar entorn a la protecció portuària amb 8.400 serveis. Dins d'aquest grup s'hi destaquen els controls d'accessos, control als edificis, als espais perimetrals i a pescadors.En l'àmbit del trànsit destaquen el control d'estacionament i el control de transport i transports especials. El tercer grup amb més de 2000 actuacions és el de proximitat i comunitat portuària on la policia del Port de Tarragona va realitzar principalment tasques d'atenció ciutadana, deixant palès la seva rellevància en l'ajuda i assistència a la ciutadania.En el que portem de 2023 les xifres d'actuacions segueixen una línia molt similar a les de 2022, fins i tot amb més actuacions, arribant ja a les 12.395 a data d'avui. Els grups d'activitats es reparteixen d'una forma molt similar amb la protecció portuària com els serveis més destacats.