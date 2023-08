L'entrada d'administratius ajuda a reduir les llistes d'espera de les autoescoles de Tarragona

A Tarragona, els examinadors havien de suplir el personal d'oficina, el que provocava que s'augmentessin les llistes d'espera per a l'examen pràctic

Manca de professors

Les llistes d'espera de les autoescoles de la ciutat de Tarragona per a dur a terme les proves del carnet de conduir s'han reduït considerablement aquest estiu en comparació amb els últims mesos de l'any passat. Mentre a finals de 2022 els alumnes havien d'esperar fins a 3 o 4 mesos per a dur a terme l'examen pràctic, aquest estiu no se superen els dos mesos de demora. Aquesta millora des de les autoescoles tarragonines s'atribueix a la contractació de personal administratiu.«L'any passat teníem molts problemes per a trobar operadors d'oficina, fins al punt que eren els mateixos examinadors els que havien de dur a terme gestions burocràtiques, i, per tant, no podien fer les proves pràctiques als alumnes. Això va desencadenar una situació on les llistes d'espera van augmentar considerablement fins a cinc o sis mesos en el cas de l'examen pràctic», diu Carlos Oliver, president de l'Associació d'Autoescoles de Tarragona. Aquests darrers mesos, en canvi, a la Dirección General de Tráfico (DGT) de Tarragona han entrat cinc operadors d'oficina, un fet que «ha permès alleugerir el volum de feina dels examinadors, que en poder centrar-se únicament en la seva feina, estan disponibles per a fer molts més exàmens, i això ha ajudat a regular molt més l'activitat», afegeix.A Tarragona, a dia d'avui, hi ha 12 examinadors per a tota la província, els quals actuen sota el sistema CAPA, un algoritme que permet ajustar i repartir la capacitat d'examen de cada direcció provincial segons les seves necessitats. Actualment, Tarragona funciona amb un cicle de 10 dies per als exàmens pràctics, els quals es duen a terme de dilluns a divendres: quatre dies a Reus, dos a Tortosa i dos a Tarragona.Un cop acaba el cicle, torna a començar. «Per tant, el fet de comptar amb un examinador més o menys, ja marca molta diferència, perquè en el transcurs dels 10 dies que dura el cicle, cada examinador atén a una mitja de 120 alumnes», detalla. De fet, Oliver apunta que, de cara al pròxim mes de setembre, «entraran dos o tres nous examinadors a Tarragona, el que suposa una molt bona notícia, ja que ens permetrà agilitzar tot encara més», conclou.Pel que fa als professors de les autoescoles, les empreses afirmen que buscar professionals qualificats per als seus centres, «és un problema recurrent». La DGT és l'encarregada de dur a terme les proves de nous professors d'autoescola, una convocatòria que hi ha anys que no se celebra, el que fa que molts centres no trobin nous professors quan els necessiten.«Tot i comptar actualment amb set professors, sempre que hem de buscar un nou treballador ens costa perquè no en trobem», explica Andrea López Tejada, de l'autoescola Sabat de Tarragona. De fet, a l'última, del passat mes de gener, es van oferir 3.000 places de professor d'autoescola per tota Espanya, «una xifra totalment insuficient per abastir a totes les autoescoles del país», conclou Melody Ibañez, administrativa de l'autoescola RACC de la ciutat. Per aquesta raó, les autoescoles tarragonines demanen a la DGT més places per a professors.