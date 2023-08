L'ASFAC espera que l'estiba del Port de Tarragona pugui fer front al pic d'operacions d'octubre

L'acord entre empreses i treballadors ha millorat la situació al Port, però els fabricants de pinsos continuen «a l'expectativa»

Actualitzada 22/08/2023 a les 21:07

Xifres rècord

La normalitat sembla haver tornat al Port de Tarragona gràcies a l'acord al que van arribar les empreses estibadores i els treballadors a mitjans del passat juliol. «Sembla que ha funcionat, durant aquest mes d'agost no hem tingut cap objecció», afirma Pere Borrell, el president de l'Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos (ASFAC).Els fabricants de pinsos van ser un dels col·lectius més afectats pel conflicte laboral de l'estiba, que va provocar acumulacions importants de vaixells i retards en les operacions de càrrega i descàrrega. Borrell assegura que estan «contents, però expectants», ja que preveuen que hi haurà un increment pronunciat pel que fa a l'arribada de cereals i esperen que la solució que es planteja en l'acord entre empreses i estibadors permeti fer front, «sense problemes», a l'augment del tràfic previst per al pròxim mes d'octubre.La millora als molls tarragonins es deu, en gran part, a l'ampliació de plantilla que contemplava l'acord. Des del sindicat Comitè d'Estibadors de Tarragona apunten que, des del juliol, hi ha 19 persones més treballant a l'estiba «de manera eventual» i estan en procés «de ser incorporades a la plantilla d'Estarraco», l'empresa de personal d'estiba del Port. Així doncs, ara es compta amb 170 efectius. «S'està fent el màxim possible per cobrir de la millor manera tot el tràfic que arriba, però les empreses també han d'entendre que només som a l'inici d'aquest procés per reforçar la plantilla i en un període transitori», indiquen. D'altra banda, celebren que l'acord signat ha donat «estabilitat» als treballadors.«Hem tornat a la normalitat», explica Pere Borrell, qui assegura que «des que es va anunciar l'acord fins avui, les coses han millorat». En aquest sentit, apunta que no estan tenint cap problema aquest mes. Això sí, apunta que el volum de cereals que ha arribat aquest agost al port ha estat inferior al previst. «La calor ha fet que els animals mengin menys», apunta el president de l'ASFAC, qui explica que els fabricants de pinso esperen que el pic d'importacions de cereals es retardi fins a finals de setembre o a l'octubre, «quan faci una mica més de fred i els animals consumeixin més». Borrell creu que l'agost «hagués estat més tensat si haguéssim tingut el volum dels últims mesos, quan hi havia més treball».L'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), per la seva part, informa que, el juliol de 2023, es va registrar un augment del 80% en el tràfic de cereals respecte a l'any passat. Enguany, ja s'han superat els 4 milions de tones, mentre que, en la mateixa data del 2022, es van registrar 3,2 milions. «Això vol dir que estem un 35% per sobre de les xifres de l'any anterior», indiquen. L'APT espera tancar l'agost amb uns números similars. D'altra banda, afirmen que els 19 treballadors que ja s'han incorporat a l'activitat diària de l'estiba i els altres 21 que estan a l'espera de finalitzar el seu període de formació «ajudaran molt a augmentar la capacitat de treball en els mesos de la tardor, que també són intensos, i més aquest any de sequera».A més, l'acord contempla l'assignació d'un nombre fix d'estibadors per empresa estibadora, que permetrà una major garantia de servei als clients. L'ampliació de la plantilla suposarà l'augment d'un 34% de la capacitat actual d'actuar. De moment, Borrell s'ha mostrat satisfet amb «la millora de l'eficiència de l'estiba». Ara cal veure, però, si «seran capaços d'absorbir tota la feina quan hi hagi un gran augment en el volum d'arribades. Si no, serà una mala notícia, donat el pes econòmic tan important del sector del pinso a Catalunya». D'altra banda, el president de l'AFAC comenta que l'edat mitjana del sector de l'estiba és «força avançada» i que cal «preparar el relleu» de cara al futur.