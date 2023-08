El castell de focs, imatge de les festes de Santa Tecla 2023

Aquest dijous es posaran a la venda les diferents peces del marxandatge tecler

Actualitzada 23/08/2023 a les 13:42

El tarragoní Pepe Serra ha estat l'encarregat de dissenyar el cartell de les festes de Santa Tecla 2023. La imatge gràfica representa el castell de focs al tram final de la Rambla Nova. Protagonitzant el cartell, destaca una figura eclèctica que simbolitza la unitat i la diversitat de tots els teclers i tecleres.Segons Serra «l'últim moment de la festa està carregat d'emoció, com si totes les alegries i els moments compartits arribessin al seu punt culminant. La imatge dels castells de focs reflectits en els ulls del personatge intenta capturar aquest sentiment i jugar amb la fugacitat de la vida i la importància de les experiències compartides».Aquest dimecres també s'ha presentat el marxandatge, que es posarà a la venda a partir d'aquest dijous. D'aquesta manera, els tarragonins podran adquirir la samarreta del Ball de Diables; la bossa de la Colla de Diables Voramar del Serrallo; el mocador de la Moixiganga; la totebag de l'Agrupació de Portants dels Nanos Vells; el ventall de Comerciants Via T; el domàs de la Fundació Estela; i la polsera del Ball de Gitanes.Les peces amb la nova imatge es podran trobar als Mercats i diferents Mercadets de Tarragona així com als establiments habituals. A partir de l'11 de setembre també es podran comprar tots els elements oficials de marxandatge a l'estand de festes, ubicat com és habitual al vestíbul del Teatre Tarragona.Enguany, també es podran aconseguir a través de la botiga en línia de les festes de Santa Tecla. Aquest sistema també permet fer la reserva del producte desitjat a partir del dia 1 de setembre, així com demanar l'enviament a domicili.