Una dieta alta en peix, cereals, omega-3 i àcid fòlic redueix la probabilitat de patir un avortament

Els resultats de l'estudi, liderat per la URV, s'han obtingut en dones que seguien tractaments d'infertilitat

Actualitzada 22/08/2023 a les 18:21

El seguiment d'un patró de dieta cardiosaludable s'associa a un risc menor de perdre l'embaràs. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat pel grup de recerca en Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental de la Universitat Rovira i Virgili, que ha estudiat els efectes de diferents patrons dietètics saludables en la salut gestacional de dones que s'havien sotmès a tractaments d'infertilitat.Els resultats apunten a què seguir, abans de la gestació, la dieta recomanada per l'Associació Americana del Cor (AHA), alta en consum de peix, cereals integrals, àcids grassos omega-3 i àcid fòlic, disminueix entre un 13 i un 15% la probabilitat de perdre l'embaràs. Els resultats d'aquest estudi s'han publicat a la revista científica JAMA Network Open.La infertilitat és un problema de salut per a parelles a tot el món, amb una prevalença estimada del 12% al 15% que té una tendència creixent. Aquest problema està potencialment influenciat per l'estil de vida i factors ambientals, com ara la contaminació de l'aire i l'obesitat, entre d'altres. Tot i que l'evidència científica actual indica que determinats aliments o nutrients poden millorar els resultats dels principals tractaments d'infertilitat en les dones, es desconeix amb profunditat quin és el paper que tenen els patrons dietètics, la manera d'alimentar-se.En aquest sentit, un equip investigador dels àmbits de Nutrició, Epidemiologia i Salut ambiental es va plantejar investigar si l'adherència de les dones a patrons dietètics sans dissenyats per a la prevenció de malalties cardiovasculars i cròniques, s'associa amb millors resultats dels tractaments de la infertilitat. L'equip investigador del grup de recerca Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental de la URV i un equip dels Departaments de Nutrició, Epidemiologia i Salut Ambiental de la Universitat de Harvard van decidir comprovar si un patró dietètic saludable podria estar relacionat amb una probabilitat més baixa de patir una pèrdua de l'embaràs durant tractaments d'infertilitat.Per fer-ho, van avaluar per primera vegada si el fet de seguir algun dels vuit principals patrons dietètics saludables reconeguts i validats a nivell mundial està associat a una millor probabilitat de tenir un fill viu, i també a menys risc de perdre l'embaràs. Per fer-ho, van estudiar una mostra de de 612 dones de 18 a 45 anys sotmeses als principals tractaments d'infertilitat: injecció intrauterina i fertilització in vitro. Les pacients es van sotmetre a més de 1.500 cicles; 804 del primer tractament i 768 cicles del segon.L'equip investigador va analitzar, en primer lloc, com era l'alimentació de les dones i les seves parelles durant l'etapa prèvia als tractaments de reproducció assistida. Posteriorment van analitzar en quina mesura les dones seguien un dels vuit patrons dietètics seleccionats i van observar que, aquelles que més seguien el patró recomanat per l'AHA (l'Associació Americana del Cor) per a la prevenció cardiovascular, tenien entre un 13 i un 15% menys de probabilitats de perdre l'embaràs que les que tenien un seguiment menor d'aquesta dieta.El patró AHA es caracteritza, entre altres, per un alt consum de peix, cereals integrals, àcids grassos omega-3 i àcid fòlic. «Es tracta d'una dieta variada, sense restricció de cap grup d'aliments. L'estudi ha confirmat que ingerir de forma habitual aquests nutrients i aliments està associat a un risc inferior de patir un avortament durant els cicles de reproducció assistida, per tant podem dir que són essencials per a la reproducció humana», apunta Albert Salas-Huetos, professor lector de la Unitat de Medicina Preventiva de la URV i investigador principal del Centre de Recerca Biomèdica (Ciber) de l'Institut Carlos III i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.Durant l'estudi també es va observar, tot i que no s'han trobat associacions significatives, que la tendència és molt similar entre altres patrons dietètics saludables estudiats, amb l'excepció de la dieta vegetariana; basada en vegetals. «En aquest cas, la diferència entre la dieta cardiosaludable recomanada per l'AHA i la vegetariana és l'absència d'aliments com el peix i la carn, aliments que contenen vitamina B12 o omega3», apunta l'investigador.La recerca, que s'ha fet en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Girona i l'Hospital General de Massachussets, també apunta a què aquests resultats proporcionen informació que pot ser d'utilitat per dissenyar futurs estudis destinats a provar els efectes que poden tenir les intervencions nutricionals sobre la fertilitat humana.