Els fets van passar diumenge al vespre a l'avinguda Marquès de Montoliu

Actualitzada 22/08/2023 a les 09:00

Un home va resultar ferit diumenge per la nit a Tarragona després de ser apunyalat a l'abdomen. Els fets van passar cap a les 22 hores a l'avinguda Marquès de Montoliu.Segons ha avançat el Diari de Tarragona, tant l'autor com la víctima i els testimonis van marxar del lloc del fets. Posterioment, el Sistema d'Emergències Mèdiques va traslladar al ferit, que estava en un carrer proper, a l'Hospital Joan XXIII. La víctima no ha presentat denúncia.