PP i ECP critiquen «la falta de previsió» a Tarragona per aprovar el 71è modificatiu de crèdit

Part de la partida, que ha prosperat amb 18 vots a favor i 6 abstencions, es destinarà al pagament de les hores extra de la Guàrdia Urbana

Actualitzada 21/08/2023 a les 21:17

ERC demana celeritat

L'Ajuntament de Tarragona va aprovar ahir en sessió extraordinària el 71è expedient modificatiu de crèdit, amb 18 vots a favor i 6 abstencions. Aquesta partida servirà, entre altres, per pagar les hores extra de la Guàrdia Urbana. El PSC, ERC, Vox i Junts van donar suport a aquesta proposta, mentre que el PP i ECP es van abstenir. Ambdues formacions van justificar la seva decisió amb el mateix argument: la «falta de previsió» del govern municipal.«No podem anar així, no pot ser que un 21 d'agost estiguem resolent nòmines de setembre a correcuita perquè no arribem», expressava Jordi Collado, portaveu d'En Comú Podem, durant la seva explicació de vot. El conseller assenyalava que, amb la marca de personal que arrossega el cos policial, ja se sabia que s'haurien de pagar aquestes hores extra. Per això, creu que el govern hauria d'haver actuat amb més previsió.Collado entén que la feina de planificació «és complexa» i que l'executiva «acaba d'arribar», i per això, indicava, l'abstenció també «es pot traduir en confiança perquè tiri endavant» la partida. «Anar tard tota l'estona és el que vam viure amb l'anterior govern en minoria», indicava l'edil, qui assegurava que, si aquesta es converteix en la manera habitual de treballar, «pot dificultar la governabilitat de la ciutat».En la mateixa línia es va pronunciar la portaveu del Partit Popular, Maria Mercè Martorell. La consellera explicava que un dels eixos que defensa la formació conservadora és la seguretat i que, per tant, han d'estar a favor d'aquest modificatiu de crèdit. «Els plusos i les retribucions complementàries s'han de pagar, la nostra abstenció és senzillament per la falta de previsió», afirmava durant la seva intervenció.«No és perquè sigui agost, ja que estem aquí i és la nostra feina, però creiem que això s'hagués pogut incloure en el plenari de juliol», afegia. Martorell apuntava que, aquest mes, s'han celebrat dos plenaris extraordinaris. L'edil sap que «són necessaris», però espera que «no es converteixi en una manera normal de procedir i hi hagi més previsió a partir d'aquest moment». L'alcalde, Rubén Viñuales, va respondre que «no és una cosa de previsió o no, són esteles al mar en el que estem navegant».Maria Roig, portaveu d'ERC, va explicar que el seu vot a favor es deu al fet que «estem al costat dels treballadors, tothom vol cobrar quan toca». Això sí, la consellera va aprofitar per demanar al govern «celeritat per resoldre la subvenció que s'havia promès a la Fundació La Muntanyeta de 200.000 euros» per contribuir en la construcció de la nova seu de l'entitat a Bonavista. «Creiem que trencar aquest compromís és un fet molt greu», afegia Roig. Viñuales, però, va assegurar que aquest ajut es manté ferm. A banda, l'edil republicana també va reivindicar que cal «posar una partida per comprar pisos en risc de ser ocupats».Per la seva banda, Jordi Sendra, portaveu de Junts, va fer una crida perquè el govern «faci un replantejament sobre la presència de la Guàrdia Urbana a la Part Baixa», on recentment s'han viscut diferents incidents, com la brutal baralla de diumenge, que va acabar amb un detingut i un ferit crític. «Demano tenir una patrulla, si no fixa, que estigui el màxim d'hores possible», va dir Sendra. Viñuales va explicar que ja s'ha identificat l'autor de les pintades dea diverses façanes de la Part Baixa i va assenyalar la Fiscalia veu indicis de criminalitat per un presumpte delicte contra el patrimoni. A més, l'alcalde va afirmar que, a banda de la potestat sancionadora de l'administració, també s'ha de treballar la part pedagògica perquè no es repeteixin els actes incívics i baralles dels últims dies: «No volem posar un policia darrere de cada ciutadà».