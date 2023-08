L'AV Parc Francolí celebrarà les seves festes del 25 al 27 d'agost

Entre els actes programats hi ha el 'Got Talent' Francolí, el Concurs de truites de patates o una fideuà popular

Actualitzada 22/08/2023 a les 12:47

L'Associació de Veïns Parc Francolí celebrarà del 25 al 27 d'agost les seves festes, que per primer cop s'allargaran durant tres jornades. El Pregó de les festes donarà inici a un programa d'activitats diverses com la festa infantil, el primer Got Talent Francolí, el sopar de carmanyola, el show musical de Jay Ciru, els tallers de pintacares i música per als més petits, el Concurs de truites de patates o la fideuà popular. Durant totes les festes hi haurà un servei de barra disponible.La zona de grades del Parc Francolí serà l'espai on es duran a terme els actes de divendres i dissabte. Les festes s'iniciaran aquest divendres 25 d'agost, les 19 h, amb una festa infantil plena d'animació i ambientada amb la Minidisco.A les 20:30 h, tindrà lloc el Pregó de les festes, que anirà a càrrec de l'exalcalde de Tarragona i veí del barri, Pau Ricomà i Vallhonrat. És la primera vegada que s'inclou la figura del pregoner en el programa de festes.A continuació, a les 21:30 h, es podrà gaudir d'una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Super Mario Bros, apte per a tots els públics.L'endemà dissabte 26 d'agost, a partir de les 19 h, tindrà lloc el Got Talent Francolí. El concurs està obert a la participació individual, en grup o en parella tant del barri com de la resta de Tarragona. Només cal fer la inscripció prèvia a: veinsparcfrancoli@gmail.com Tot seguit, a les 20 h, es podrà gaudir d'una sessió de zumba. I a les 21 h, s'iniciarà el tradicional Sopar de carmanyola. Tan sols cal portal el sopar per compartir amb la resta del veïnat del barri. Les cadires s'hauran d'haver reservat per 1 euro, abans del 25 d'agost, al Panishop del barri.Durant la nit es farà un bingo amb el repartiment de grans premis cortesia dels comerços del barri. I per acabar la jornada del dissabte, a partir de les 22:30 h, es podrà gaudir de Jay Ciry i el seu Live music show.Diumenge els actes es realitzaran a la zona superior de les grades. A partir de les 11 h i durant tot el matí, els més petits podran gaudir de música, pintacares i altres activitats familiars.A les 12 h, serà el torn del Concurs de truites de patates. El jurat decidirà quina és la millor truita, que serà premiada. Per participar-hi, cal haver fet la inscripció prèvia a: veinsparcfrancoli@gmail.com Finalment, a les 13:30 h, s'iniciarà la fideuà popular. Les persones que vulguin participar-hi hauran d'haver adquirit el tiquet prèviament al Panishop, abans del 21 d'agost (Preu: 7,5 euros pels no socis / 7 euros pels socis). Tots els tiquets podran participar en un sorteig de productes diversos dels comerços i establiments de restauració del barri.