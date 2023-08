L'oferta d'habitacions en pisos compartits s'ha incrementat un 44% a Tarragona

El preu del lloguer se situa en 340 euros mensuals de mitjana a Tarragona, un 3% més respecte a l'any passat

«Creixent demanda»

L'oferta d'habitacions en pisos compartits s'ha incrementat notablement durant el darrer any. Segons un informe recent del portal Idealista, s'ha produït un augment del 34% a l'Estat espanyol. Aquest percentatge ha estat superior a Tarragona, on l'estoc d'habitacions ha pujat un 44%. Així, la ciutat deixa enrere la gran baixada que va patir en el 2022. En aquell moment, l'oferta va descendir fins a un 53%. Francisco Iñareta, portaveu d'Idealista, atribueix aquest descens a «una caiguda a nivell general en la quantitat de pisos de lloguer que hi havia al mercat».En canvi, durant els últims 12 mesos, la situació s'ha remuntat. Iñareta indica que l'oferta que pugui existir en el sector dels pisos compartits depèn d'una sèrie de factors. Un dels que més està afectant és l'augment de les quotes hipotecàries: «Algunes famílies que estan pagant la seva hipoteca i que, ara, estan pagant més que abans, decideixen llogar una de les seves habitacions per poder arribar millor a final de mes». També apunta que, d'una forma més minoritària, hi ha certs arrendadors que han deixat de llogar el pis sencer i han començat a oferir les habitacions per separat.«El preu dels lloguers estan arribant al seu llindar en moltes capitals espanyoles i això provoca que molta gent que està de lloguer, es plantegi la possibilitat de compartir habitatge», indica Iñareta. En aquest sentit, des de la Immobiliària Universitària TGN apunten que aquest increment en l'oferta d'habitacions, també ha vingut acompanyada d'«una creixent demanda». Així, indiquen que hi ha més persones buscant pisos compartits respecte a estius anteriors i que l'estoc, continua quedant curt. Respecte a això, el portaveu d'Idealista confessa que «el mercat a Catalunya no és tan dinàmic com el d'altres indrets de l'Estat». Així, tant l'oferta com la demanda ve condicionada per «la difícil situació econòmica per la que estem passant».«Joves que abans es plantejaven llogar un pis per a ells i pagaven 600 euros, potser ara decideixen compartir-ne un i pagar la meitat», comenta Iñareta. A Tarragona, el preu mitjà de les habitacions és de 340 euros mensuals, un 3% més que l'any passat, quan ja va pujar un 20% respecte al 2021. «El preu del lloguer de pisos està completament relacionat amb el del lloguer d'habitacions. Si puja un, puja l'altre», explica el portaveu del portal immobiliari. Barcelona és la ciutat amb les habitacions més cares (485 euros), mentre que Ciudad Real és la més econòmica (180 euros). La mitjana estatal se situa en 350 euros mensuals.Els pisos compartits sempre s'han relacionat amb els estudiants. En els darrers anys, però, el perfil de les persones que lloguen habitacions està canviant. A la capital tarragonina, la mitjana d'edat dels arrendataris és de 33 anys. «El perfil cada cop és més obert, hi ha divorciats que paguen una pensió i no poden llogar un pis sencer o pensionistes que, per la pujada del cost de la vida, han de compartir habitatge», explica Iñareta. El client habitual continua sent jove, «però no només estudiants, també n'hi ha alguns que marxen a una altra ciutat perquè han trobat la seva primera feina».És el cas d'Helena Viñas, de Girona, que fa dos dies va trobar una habitació en un pis compartit a Tarragona. «És la tercera vegada que he estat buscant pis en els últims anys i, aquest cop, l'he trobat força ràpid», assegura. Idealista, immobiliàries i grups de Facebook van ser els llocs on va estar cercant ofertes. «Vaig veure força habitacions per llogar, van publicant de noves de tant en tant», explica Viñas, qui afegia que «molts estan inflats de preu». D'altra banda, indica que hi ha molta gent buscant habitació: «Es pot veure en les ofertes que es publiquen als grups de Facebook, les quals s'omplen de respostes de gent interessada».