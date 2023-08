ECP alerta del risc d'incendi a Tarragona per «la nefasta gestió forestal»

Collado proposa la creació d'una brigada que gestioni l'Anella Verda

En Comú Podem ha alertat que les extremes temperatures i la sequera crònica, combinades amb la «nefasta gestió forestal» que s'està fent a Tarragona, estan posant en alt risc d'incendi l'Anella Verda i la massa boscosa de la ciutat. Això, indiquen, suposa un perill per a les famílies que viuen a la vora.Jordi Collado, portaveu d'ECP, denuncia que, en cas d'incendi en les condicions actuals, «els serveis d'extinció probablement hauran de desallotjar centenars de famílies i fer un perímetre al voltant de l'incendi i deixar cremar el nostre patrimoni natural, ja que els seria pràcticament impossible extingir les flames abans no fos massa tard».Collado culpabilitza el govern de la manca de previsió. En aquest sentit, des de la formació afirmen que «no s'ha desbrossat per fer un perímetre de seguretat obligatori per llei, no s'ha fet campanya informativa als veïns sobre com actuar en cas d'incendi, ni sobre els plans d'autoprotecció o la responsabilitat que tenen de mantenir correctament els terrenys privats». Assenyalen que ahir, en situació alerta màxima per risc d'incendi, es podia circular sense problema per l'Anella Verda, amb el perill que això comporta.Des d'ECP han recordat la seva proposta de protegir l'Anella Verda amb la construcció d'un parc natural o agroforestal, blindant-la així de qualsevol explotació en el futur. Finalment, Collado aposta per la creació d'una brigada potent que gestioni l'Anella Verda i converteixi l'espai natural en un lloc «envejable i segur».