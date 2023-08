Campclar denuncia l'aparició de xeringues prop dels parcs infantils

Veïns expliquen que l'estat dels espais públics del barri «han empitjorat molt» durant aquest estiu

Actualitzada 21/08/2023 a les 21:04

Reunió amb l'Ajuntament

Els veïns del barri de Campclar de la ciutat de Tarragona es queixen que durant aquests mesos d'estiu l'estat de la via pública ha patit un deteriorament que es tradueix en l'acumulació de voluminosos i altres elements al carrer. Segons veus veïnals, els contenidors es troben «constantment» plens de bosses de brossa, i a espais comuns com els parcs infantils, es troben sovint xeringues per terra, un fet que provoca la incomoditat dels veïns del barri.«Aquests últims dos mesos l'estat dels carrers del barri ha empitjorat molt. Els contenidors de brossa estan sempre plens, i hem de deixar les bosses fora, amb l'olor que això comporta i que dificulta el pas dels vianants», explica Marc Marzal, veí de Campclar, qui, a més, apunta que, a les zones pròximes als parcs infantils i espais d'esbarjo del barri, com el que hi ha al carrer riu Anoia, «hi ha xeringues i agulles per terra», un fet que resulta «molt perillós» perquè és una zona on van molts pares amb els seus nens. «Sempre hi anava amb la meva filla petita, però ara, a l'estiu, prefereixo no fer-ho per por que s'infecti amb alguna cosa», afirma.En aquest sentit, Marzal afegeix que s'ha intentat posar en contacte en reiterades ocasions amb l'Ajuntament, però que aquest fa cas omís a les seves peticions. «Envio fotos per, i també truco per transmetre'ls-hi les meves queixes, però s'excusen dient-me que els hi falta personal, que ja passaran, o fins i tot de què jo soc el culpable de portar la meva filla petita al parc», indica Marzal. Finalment, lamenta que aquesta situació de «deixadesa» dels espais públics del barri de Campclar, «vagi cada vegada a pitjor» i espera que el consistori hi posi remei aviat. «L'únic que desitjo envers aquest tema és que els impostos que paguem mensualment es vegin també invertits en la neteja dels carrers del barri i de la resta de la ciutat, la qual tots veiem que està cada cop més bruta i deixada», diu.Des de l'Associació de Veïns del barri de Campclar, Marc Colilla, president de l'entitat, explica que aquesta situació s'atribueix a «la falta de personal a l'estiu, quan molts treballadors fan vacances i, per tant, el servei de brossa no passa tant sovint». Això segons Colilla és una de les raons per les quals els carrers dels barris es troben «més desatesos» a l'estiu.En aquest sentit, afirma que la setmana que ve la Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona (FAVT) té prevista una reunió amb l'alcalde, Rubén Viñuales, per a parlar sobre el problema de la neteja abans que comenci a actuar l'empresa adjudicatària del nou contracte de neteja de Tarragona, tret a licitació el passat mes de juliol, i que preveu entrar en funcionament durant la primavera de 2024.