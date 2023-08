Veïns del carrer Mallorca de Tarragona denuncien el soroll de les terrasses de bar

Els blocs afectats demanen avançar l'horari de tancament dels locals a les onze de la nit

Actualitzada 20/08/2023 a les 21:27

Tres blocs de veïns de la zona del carrer Mallorca més propera a la TAP, fa mesos que es queixen dels sorolls que es produeixen constantment a una zona de bars. Ara, protesten amb l'Associació Veïnal de la Verge del Carme perquè, des de la sortida de la pandèmia, els bars tanquen més tard els seus locals i abunden les botellades.

El malestar dels veïns es produeix arran dels aldarulls que es generen quan els clients s'acumulen a les terrasses i fan molt xivarri, «al llarg dels 365 dies de l'any». Els blocs afectats són els del carrer Mallorca, 25; carrer Mallorca, 27 i el carrer de Pere Martell, 30; que té balcons que toquen a la mateixa zona problemàtica. Dues membres de la comunitat de veïns del carrer Mallorca, 27, expliquen que «el problema va començar un cop va finalitzar la pandèmia, ja que abans els bars tancaven a les 23 h. i, si es passaven i els deies que molestaven, feien cas. Ara, però, tanquen tardíssim, fan molt soroll, i si els cridem l'atenció, no fan cas». Els bars d'aquell tram del carrer Mallorca segueixen un horari molt concret. Entre setmana, a quarts de vuit del matí, els restauradors ja posen les taules i, fins a les 00 h. o les 00.30 h., no tanquen els locals. Per altra banda, els divendres i els dissabtes, no tanquen fins al voltant de les 2 h, segons diuen els veïns.

Els residents creuen que aquest problema es genera a partir de la gestió per part dels restauradors, ja que «afegeixen fileres de taules addicionals a les terrasses, fora de les reglamentàries, i com més gent arriba, més soroll hi ha. A més, si hi ha algun bar que no obre tot el matí, el que es manté obert aprofita part d la superfície de terrassa que té l'absent». Les aglomeracions i el xivarri són constants, però s'accentuen en dies de partit de futbol o en jornades que es fan festes a la TAP. A més a més, els veïns també es queixen de les botellades que s'organitzen a la mateixa zona. «A vegades, compren l'alcohol al supermercat de Pere Martell i venen aquí a fer botellada», diu una veïna. «No puc més, m'estic començant a medicar perquè no puc aguantar el soroll, és insofrible. A més, els efectes de la medicació em destrossen. Va més enllà de les molèsties, això també va de la nostra salut», afegeix. Els veïns fa mesos que intenten solucionar aquesta problemàtica. Demanen avançar el tancament dels locals a les 23 h. Per fer-ho realitat, s'han posat en contacte amb algunes autoritats. Amb l'anterior mandat, expliquen que «vam anar a parlar amb Pau Ricomà i continuem igual». Els afectats també van adreçar-se a l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Guàrdia Urbana, i han presentat diverses instàncies a l'OMAC, però «no ens han fet cas». Finalment, fa dues setmanes els veïns van contactar amb el regidor de l'Ajuntament, Berni Álvarez, que els va dir que obtindrien una resposta oficial pròximament.