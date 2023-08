Un Sant Magí modèlic

Les quatre colles van fer les seves millors actuacions de l'any

Actualitzada 20/08/2023 a les 20:36

La diada de Sant Magí es pot simplificar en dotze castells fets en 150 minuts en una plaça complexa on s'ha d'entrar i sortir cada vegada que les colles fan la seva construcció. Ritme i agilitat amb gamma extra, castells de nou, vuit i gamma alta de set. És l'exemplar model tarragoní, allunyat dels recurrents debats d'horaris, protocols d'actuació i durades tan tractats aquesta temporada. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona van anar al seu límit actual per acabar completant una de les seves millors actuacions de l'any.

És impossible afirmar amb rotunditat quina va sortir més reforçada.

Va destacar el 2 de 9 de la Jove, que va evidenciar una gran solidesa del folre i les manilles que van quedar sencers quan va caure el tronc després de carregar-se el castell. Ara cal polir els detalls per descarregar-lo, especialment el tremolí que ja s'evidencia en el 2 de 8 amb folre i que amb un pis més els van trencar l'estructura. L'escenari immediat podria ser al Catllar dissabte vinent en una plaça on la colla ja ha completat alguns dels seus millors castells. A les Cols, van sumar també el 3 i el 4 de 9 amb folre.

Els Xiquets de Tarragona feia setmanes que tenien clar el camí i l'objectiu: tripleta màgica. Ja havien descarregat el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8 avançant aquests reptes respecte a anteriors temporades i sumar també el 4 de 9 amb folre per la diada de Sant Magí obre les portes a pensar en castells encara més grans. Primer cal repetir tripletes, però hi ha ambició i camises per tornar a fer el salt. De fet, durant els últims assajos estan ensenyant diverses proves que apunten que la gamma extra podria arribar a la recta final de temporada.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau va arribar amb els deures fets, quan va descarregar per Sant Roc el 3 de 8, el 2 de 7 i el 4 de 8. Per aquest mateix ordre van ensenyar-los novament a la plaça de les Cols, però amb una execució millorada i en algun cas, com el dos, perfecta. Ara tenen el problema: somiar. Creure que poden continuar creixent i que el 5 de 8 és una opció. Han de creure-hi dins la colla.

L'èpica a la diada de Sant Magí, una vegada més, la van posar els Xiquets del Serrallo amb una descarregada del 2 de 7 gairebé impossible. Es podia trencar en qualsevol moment, però totes les peces del tronc es van soldar entre elles per emocionar als assistents.

El 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7 van ser acompanyaments perfectes per una colla que ara vol els castells de vuit.