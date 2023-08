Les altes temperatures i la sequera disparen la presència de paneroles a Tarragona

Empreses de control de plagues han detectat un augment d'un 30% respecte a l'any passat i creuen que continuarà pujant

Actualitzada 20/08/2023 a les 20:20

Les empreses de control de plagues han intensificat els treballs de desinsectació. És habitual, durant l'estiu, veure paneroles vagant per la via pública. Enguany, però, la presència d'aquest insecte s'ha disparat per dos grans motius: les altes temperatures i la sequera. «Hem detectat que hi ha al voltant d'un 30% més de paneroles respecte a l'any passat», assegura Fernando Abad, director comercial d'Ecobiocen. «Abans de la pandèmia, les plagues apareixien de manera més eventual i, ara, són més agressives», detalla.

Entre els motius d'aquest increment, Abad destaca que, a banda que «les plagues no es controlen bé», la climatologia està canviant. En aquest sentit, apunta que la calor i la humitat són factors clau per a la proliferació d'aquest insecte: «Cada cop més ens estem convertint en un país tropical». D'altra banda, apunta que existeixen diverses espècies, però la més usual al clavegueram és la Periplaneta americana. N'hi ha d'altres, menys comunes al territori, com la del cafè, l'oriental o l'alemanya. Jorge Sánchez, responsable comercial de Sedesa, apunta que «les temperatures al subsòl, on poden arribar als 45 o 50 graus, són més altes que al carrer». Per això, indica, les paneroles comencen a migrar cap a l'exterior.

La majoria van a la via pública, però moltes acaben afectant infestant habitatges. «Hem rebut un 15 o 20% més de trucades aquest estiu de particulars, demanant informació sobre plagues», explica Josep Joan Domènech, gerent d'Ambient Servei, qui apunta que «quan anem a fer una actuació a la via pública i obrim la tapa del clavegueram, ens trobem moltes més paneroles que abans». Domènech explica que un altre factor que està afavorint la proliferació d'aquestes plagues és la sequera: «Es nota la manca de pluges, quan aquestes arribaven s'emportaven tots els insectes i els eliminaven de forma natural». Respecte a la calor, assenyala que «l'augment de temperatura comporta que les paneroles tinguin més activitat i es reprodueixin més».

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que la temporada estival cada vegada és més llarga. «Cada any s'allarga més i això permet que les generacions de paneroles es vagin multiplicant», afirma el gerent d'Ambient Servei. Jorge Sánchez també ha volgut fer èmfasi en aquest tema. «Les plagues han deixat de ser una cosa estacionària i han passat a estar tot l'any en molt poc temps», indica el responsable comercial de Sedesa, qui assegura que «el més preocupant no és si hi ha hagut més paneroles que altres anys, el més alarmant és que estaven des de l'abril fins al setembre i, ara, estan del febrer al novembre».

Resistents als biocides

Aquests insectes prefereixen estar en llocs més freds i humits. Per això, moltes abandonen el clavegueram, que es converteix en una caldera en els mesos estivals, i acaben traslladant-se a canonades i desguassos, mitjançant els quals arriben als lavabos i cuines. «Quan ens truca un client, fem una primera presa de contacte i, després, els tècnics valorem la situació i quina tècnica de control és la més adient», explica Fernando Abad. El procés de desinsectació, pot arribar a durar més d'un any. El director comercial d'Ecobiocen, així com els responsables de Sedesa i Ambient Servei, asseguren que intenten treballar amb materials orgànics, que afectin el menys possible al medi ambient.

També és cert que les lleis més recents han obligat les empreses de control de plagues a utilitzar productes menys tòxics a l'hora d'actuar. És a dir, menys agressius i no tan efectius. A això cal afegir que, en la situació actual d'augment constant de temperatures, el cicle reproductiu de les paneroles s'accelera i, una de les seves conseqüències, és que aquests insectes estan generant resistències als productes de desinfecció més ràpidament.