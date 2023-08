La processó de Sant Magí omple de devoció la Part Alta de Tarragona

El seguici acompanya la figura del sant mentre les colles castelleres locals l'honren amb quatre pilars caminant

20/08/2023 a les 10:13

La devoció ha marcat la recta final de les festes de Sant Magí a Tarragona, la festa major d'estiu de la ciutat. Els integrants del seguici festiu van precedir ahir a la processó amb la imatge del sant fins la capella del Portal del Carro. La jornada es va celebrar l'endemà que una quarantena de persones i deu carros de cavalls transportessin més de 2.000 litres d'aigua de les Fonts de la Bufraganya en la 30a Baixada de l'Aigua de Sant Magí. Segons Sergi Baches, un dels coordinadors de la comitiva, la festa major petita es viu amb «més tarragonisme» pel seu simbolisme i per no estar tan «massificada». Després de la diada castellera d'aquest dissabte, les colles castelleres locals van participar en la celebració amb pilars caminant en honor al sant.El Magí de les Timbales va encapçalar la processó de Sant Magí d'ahir a la tarda, en el que va ser un dels últims actes de la festa major d'estiu de Tarragona. El van seguir els participants del seguici festiu tarragoní, com són els gegantons Negritos, els Gegants Moros, els Gegants Vells de la ciutat i del Cós del Bou, els Nanos Vells, els Nanos Nous, el Ball de Bastons, els Bastoners de l'Esbart Santa Tecla, grallers, timbalers i la Banda Unió Musical de Tarragona. Després de la figura del sant es va situar la corporació municipal escortada per la Guàrdia Urbana de gala.

D'aquesta manera, els carrers de la Part Alta van ser testimoni del retorn del sant a la capella del Portal del Carro. En el trajecte, la imatge no va estar pas sola, sinó que l'ha van acompanyar els pilars caminants de les quatre colles castelleres de la ciutat, un dels moments més emotius de la recta final de la festa. Tampoc va faltar la pirotècnia en honor al sant, de la mà dels trons de la Pirotècnia Estalella de Viladecans.