L'EMT activa les mesures d'alerta per onada de calor per als seus treballadors i treballadores

Així doncs, els treballadors disposaran d'un temps de descans addicional i intermitent de 15 minuts cada hora i mitja

Actualitzada 21/08/2023 a les 18:06

Tot i no estar activada la Fase d'alerta per onades de calor que Protecció Civil defineix al Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM); en aquesta ocasió, la presidència i la direcció de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) han decidit activar les mesures del seu protocol intern de fase d'alerta per onada de calor com d'acompanyament i conscienciació davant l'increment de la temperatura alertat pel Procicat a conseqüència de l'elevat risc d'incendi forestal.La mesura, que s'ha posat en marxa avui fins al proper dimecres, afecta directament al personal de l'EMT que per la tipologia del seu treball han d'estar exposats a les altes temperatures: personal de la secció d'aparcaments (zones regulades i manteniment) i personal de la secció de transports (vigilants de cotxera i manteniment).Sonia Orts, presidenta de l'Empresa Municipal de Transports, destaca que «aquestes mesures es duen a terme de forma preventiva per tenir cura de la salut i el benestar dels treballadors i treballadores de l'empresa en la realització les seves funcions».El protocol d'actuació en fase d'alerta té cura preventiva de la salut dels treballadors i treballadores exposats/des a les altes temperatures amb les següents mesures disposaran d'un temps de descans addicional i intermitent de 15 minuts cada hora i mitja, a comptar a partir de les 10 h del matí i fins a la finalització de la seva jornada.La regulació del gaudi d'aquest temps de descans serà gestionat pel mateix personal afectat. La finalitat d'aquest descans addicional intermitent és poder-se permetre en aquestes treballadores i treballadors rehidratar-se i resguardar-se de l'exposició continuada al sol i a les altes temperatures.Altres mesures preventives que l'empresa insta als seus treballadors i treballadores a dur a terme per protegir-se de la calor són: portar gorra, procurar caminar per l'ombra, portar aigua i beure sovint i refrescar-se el cap i el rostre.