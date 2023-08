Jordi Sendra demana més presència policial al barri del Port

En els últims dies s'ha produït una agressió greu i diverses pintades en edificis

El conseller de Junts per Tarragona, Jordi Sendra, ha demanat mesures immediates per acabar amb la inseguretat i l'incivisme que denuncien els veïns i veïnes del barri del Port.Sendra ha sol·licitat aquest matí al consell plenari extraordinari mesures per a pal·liar aquesta situació. Una de les demandes ha estat l'augment de presència de la Guàrdia Urbana a les hores crítiques a la zona del barri del Port, per fer front als actes vandàlics succeïts darrerament.Amb aquests dies d'aldarulls i actes incívics a la zona baixa de la ciutat, les mesures han de ser imminents. D'aquesta manera, Sendra dona suport a la reclamació veïnal d'augmentar la presència dels cossos policials, així com penar la gent que comet actes incívics com les pintades a les parets d'aquests últims dies.