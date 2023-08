Èxit de participació en tots els actes de les festes de Sant Magí 2023

La trobada de Gegants i Nanos, l'Arribada de l'Aigua o la Revetlla de la plaça de la Font, són els actes amb més afluència

Actualitzada 21/08/2023 a les 15:49

Les festes de Sant Magí 2023 han tancat amb una gran participació en els seus 140 actes programats. La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat «el bon funcionament de tots els actes tant pel que fa a la dinàmica com a l'organització» i ha assenyalat «l'excel·lent implicació per part de les entitats ciutadanes».Els actes més multitudinaris han estat la trobada de Gegants i Nanos, l'Arribada de l'Aigua, que enguany celebrava els seu 30è aniversari, la Professó de Sant Magí, la Revetlla de la plaça de la Font, la 15a edició de la iMAGInada i l'exitosa diada castellera, tant per les construccions assolides com per l'agilitat i durada de la mateixa.Per altra banda, Sandra Ramos ha volgut destacar la bona rebuda de la renovada Revetlla Il·luminada a la plaça del Rei, tant en la seva versió adreçada a públic adult com a la familiar. «La ciutadania ha respost de manera responsable i conscient amb la realitat de sequera que vivim i ens hem adaptat tots per a poder gaudir de la festa com sempre però amb corresponsabilitat cap a la situació actual», ha afegit Ramos.D'aquesta manera, la Nova Revetlla Il·luminada va omplir la plaça del Rei registrant una assistència de persones equivalent a l'antiga Remullada que van poder ballar com sempre acompanyats dels elements simbòlics de cada any, la Síndria, el Càntir, la Petxina Peregrina i el Carro, protagonitzant un espectacular joc de llums, seguint el ritme de la música i dinamitzats com de costum per la companyia Pa Sucat, i enguany també pel DJ de la Llum.Altres iniciatives que han omplert els seus espais han estat l'espectacle La petita Moby Dick, de la companyia Eudald Ferré, que ha exhaurit l'aforament dels 10 passis celebrats, la VI Sant Magí Street food, el Capsa Music Festival, de l'Associació de Músics, o la nova iniciativa de l'Associació Sensoria Group que va portar 10 djs al passeig de les Palmeres.