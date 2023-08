«Estic envoltat de molts referents del 'breaking', a qui copio moviments»

La Pèrgola del Serrallo va acollir ahir, durant més de set hores, la Copa de Breaking Ciutat de Tarragona

Actualitzada 20/08/2023 a les 21:36

La Pèrgola del Serrallo va acollir ahir la Copa de Breaking Ciutat de Tarragona durant més de set hores. Aquesta és la tercera parada del circuit català de Breaking, una lliga que, mitjançant competicions a diferents municipis del país, va completant la puntuació que adjudicarà el millor B-boy (break boy) i la millor B-girl de Catalunya. La competició va ser organitzada per la Comissió Assessora de Breaking de la Federació Catalana de Ball Esportiu, amb la col·laboració de Tarragona Esports.

Estava previst que l'esdeveniment comencés a les 13 h. i acabés a les 20 h., però es va endarrerir un pèl, perquè havia d'arribar gent de diferents punts de Catalunya. Una de les organitzadores de l'esdeveniment, Noemi Espigares, explicava que «tenim gent dels Estats Units, París, Madrid, Bèlgica o Argentina. Són gent que estaven de vacances per la zona i han decidit venir a Tarragona, per tal de ballar». Malgrat la calor, al principi de l'espectacle, ja hi havia un bon ambient a la Pèrgola, ple de gent que esperava amb ganes l'eliminatòria de la Copa Ciutat de Tarragona. «Per ser l'hora que és, hi ha molt bon ambient. A la tarda, que hi ha el plat fort de la jornada amb els B-boys professionals, encara hi haurà més gent. En les diferents copes que s'han fet arreu de Catalunya, hem vist que hi ha molt nivell. L'espectacle que hi haurà avui al Serrallo és digne de veure encara que no t'agradi el breaking», afegia Espigares.

El públic que presenciava l'esdeveniment a aquella hora del migdia era, principalment, familiar. José Antonio Cortada i Montse Burgos, de Lleida, van assistir perquè «hi participa el nostre fill. Des de ben petit que fa breaking perquè li agrada la cultura urbana». «A nosaltres també ens agrada aquest món, perquè és un ambient diferent, molt de carrer i proper, que no discrimina ningú», afegien. Per altra banda, Sebastià Quiles i la seva filla, Aira, són de Tarragona i també van anar a veure la Copa. «M'agrada molt el break dance, el vaig conèixer a través de YouTube i TikTok. L'ambient és molt bo i estic desitjant que comenci», deia Aira, pocs minuts abans que comencés la competició. Entre els participants, la il·lusió estava molt present. El gironí Santi Gavaldà va participar ahir per primer cop en una batalla i deia que «és un somni ser aquí envoltat de molts dels meus referents en l'àmbit espanyol, són persones a qui copio els moviments». «El nivell aquí és molt alt, tant el dels més petits com el dels més grans. Vinc aquí per passar-ho bé i enriquir-me de la cultura del hip-hop», afegia. Per altra banda, Gerardo tornava ahir a competir després de molts anys sense fer-ho. «Fa molta il·lusió veure que hi ha noves cares al món del break dance i que es mantenen els de sempre», deia el participant. «L'ambient és molt bo, i hi ha bastant de moviment», declarava.

La competició que s'organitzava ahir a Tarragona estava dividida en diferents formats i categories. Per una banda, hi havia el format d'u contra u. En aquest, hi havia diferents categories, en funció de l'edat del participant: kids, júniors i B-boy professional. Per altra banda, hi havia el format de dos contra dos, on es podien presentar parelles de qualsevol punta del món.