ERC reclama a Viñuales que «actuï davant la degradació de Tarragona i l'incompliment en el servei de la neteja»

Els republicans consideren que l'actual situació de la brossa i la neteja a Tarragona és «molt preocupant»

Actualitzada 21/08/2023 a les 18:25

El Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona ha demanat explicacions directament a l'alcalde Viñuales per l'incompliment dels serveis de la brossa i la neteja per part de l'empresa concessionària i també dels plans especials de neteja que s'havien presentat per les festes de Sant Magí.La portaveu republicana, Maria Roig, assenyala que «no s'està complint el servei i tampoc aquests plans especials durant les festes, ans al contrari. En unes dates tan assenyalades on la ciutadania surt al carrer i molta gent ens visita, hem donat una imatge veritablement vergonyosa i lamentable amb carrers bruts, contenidors i papereres sobreeixint i pudors molt fortes».Els republicans consideren que l'actual situació de la brossa i la neteja a Tarragona és «molt preocupant, la ciutat està molt bruta, amb imatges inèdites. La higiene de la ciutat és una qüestió molt seriosa», ha apuntat Roig. Per tot plegat des d'ERC demanen a l'actual alcalde que «actuï de manera immediata i executi les sancions que pertoquen si no s'està complint el contracte».«Els incompliments de la feina per part de l'empresa concessionària només beneficien a l'empresa, en detriment de totes les tarragonines i tarragonins». En aquest sentit, els republicans es posen a disposició del nou govern «per defensar els interessos de Tarragona perquè la ciutat ha d'estar i pot estar molt més neta».Des del grup municipal no entendrien que Viñuales no fes res de manera urgent, «hem de fer un front comú perquè FCC compleixi amb les seves obligacions. L'Ajuntament ja paga molts diners per aquest servei que no s'està complint. Si Viñuales no actua, entendrem que al darrere hi ha uns interessos personals que només beneficien a uns pocs en detriment de la higiene i la imatge de Tarragona. Ens preocupa que aquesta situació sigui una estratègia per demanar un augment en el preu del contracte de la neteja, seria un fet molt greu i inacceptable», ha puntualitzat Maria Roig.ERC ha reivindicat una vegada més que cal la màxima celeritat en la tramitació del nou contracte de la neteja. Els republicans assenyalen que el plec que van preparar quan estaven a govern és «el correcte amb unes bases reglades basades en la supervisió i pagar per la feina feta», ha conclòs Roig.