Els despreniments d'una cornisa de l'Ajuntament obliga a tallar la circulació a la Baixada del Roser

Les tasques de reparació està previst que acabin el dijous 24 d'agost

Actualitzada 21/08/2023 a les 15:24

Els cotxes no podran circular per la Baixada del Roser de Tarragona, en el tram que compren la plaça del Pallol en direcció al carrer Rera Sant Domènech. El motiu ha estat el despreniment de certs fragments de la cornisa de la façana posterior de l'Ajuntament.Aquest dilluns al migdia s'ha col·locat una xarxa a la cara superior de la façana per tal d'evitar que possibles despreniments puguin suposar un perill per a la via pública.Les actuacions tindran una durada de quatre dies, és a dir, està previst que s'acabin aquest dijous, dia 24 d'agost. Mentre durin, es tallarà el pas als vianants per aquest carrer, a excepció dels veïns. Mentre durin les obres, el trànsit rodat es desviarà cap al carrer Cavallers en direcció al carrer Major i Baixada Misericòrdia.Així mateix, s'aprofitarà aquesta actuació per fer un repàs de l'arrebossat per comprovar la seva adhesió al parament. Les zones que estiguin més degradades es retiraran.