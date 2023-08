El Miracle estrena nova cartelleria per informar dels perills per mal estat de la mar

Es tracta de la darrera mesura preventiva implantada pel govern municipal per evitar ofegaments

Simulacre de rescat

La platja del Miracle de Tarragona compta des d'aquest cap de setmana amb la nova cartelleria que informa sobre el significat i els perills que suposen els diferents colors de bandera. Aquesta mesura se suma a la de l'ampliació del servei de socorrisme fins les vuit del vespre, l'abalisament amb boies de la zona de l'espigó i la intensificació dels missatges de veu a través de megafonia per tal d'evitar els ofegaments.Els nou cartells instal·lats inclouen la informació en català, castellà, anglès i, per primera vegada, també en àrab així com iconografia clarament entenedora.El conseller de Medi Ambient, Guillermo García, ha expressat que «pocs dies després d'implantar-se totes les mesures, la percepció és que la ciutadania ha pres més consciència dels perills que pot suposar el mal estat de la mar, sense haver registrat cap incident rellevant. Som conscients que el treball no acaba aquí però també que anem pel bon camí».El passat dia 10 d'agost es va iniciar l'ampliació horària dels servei de socorrisme a totes les platges. Aquesta ampliació va suposar una augment de la plantilla de socorristes amb sis nous professionals. El coordinador de platges de Creu Roja, Joan Carles Castellví, ha valorat molt positivament aquests primers dies des d'implementació ja que «no hi ha hagut cap incident remarcat i els banyistes ho han rebut de manera molt positiva».La segona mesura ja executada va ser l'abalisament de l'espigó del Port Esportiu amb boies a partir d'una col·laboració amb el Port de Tarragona. El responsable de Seguretat del Port, Jesús Teva ha valorat «molt satisfactòriament aquesta acció per tal de reforçar la seguretat dels banyistes en aquelles zones més perilloses com són les properes a les roques».La tercera mesura implantada per la conselleria de Protecció Civil ha estat la intensificació dels missatges de veu a través de megafonia a totes les platges informant del perill per mala mar tant en català i castellà com en anglès així com la incorporació d'un nou missatge d'avís per bandera groga per alertar els banyistes dels perills que aquesta suposa com ara corrents marines i altres situacions que suposen un risc moderat per als usuaris.La consellera de Protecció Civil, Sonia Orts, ha destacat que «aquest sistema està dissenyat per a difondre missatges d'informació, prevenció, i avisos d'emergència a les platges, amb l'objectiu d'oferir als banyistes els serveis i la informació necessària per a la seva seguretat i benestar».Aquest matí, socorristes de Creu Roja han practicat un simulacre de rescat a la mateixa platja del Miracle. Es tracta d'una simulació de rescat que serveix perquè els socorristes practiquin i es realitzen cada setmana durant tota la temporada com a exercicis pràctics.Durant el simulacre, una persona entra a l'aigua i simula estar ofegant-se. En aquest moment, el socorrista de la torre de control dona avís a la base perquè s'activin tots els dispositius. Tot seguit s'informa al coordinador de platges i una moto d'aigua i una ambulància s'apropen fins al lloc dels fets. Un cop la moto d'aigua ha recollit la víctima, la porta fins a la sorra, on es fa el primer examen i valoració de la víctima.