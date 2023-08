La competició tindrà lloc a la Pèrgola del Serrallo i és la tercera parada del Circuit Català

19/08/2023 a les 11:18

La Copa de Breaking Ciutat de Tarragona es disputa aquest diumenge, 20 d'agost. Es tracta de la tercera parada del Circuit Català de Breaking.L'esdeveniment tindrà lloc a la Pèrgola del Serrallo. Començarà a les 13 h. i s'acabarà al voltant de les 20 h. La competició pretén presentar el breaking (breakdance), una disciplina de ball esportiu que debutarà com a esport olímpic als Jocs de París de 2024.El breaking és actualment una de les danses urbanes més practicades al territori català. A la Copa Ciutat de Tarragona hi participaran un centenar de ballarins i ballarines de Catalunya, Espanya i altres països com Itàlia, França, Estats Units o Argentina. Les inscripcions estan pràcticament completes.Aquest esdeveniment és organitzat per la Comissió Assessora de Breaking de la Federació Catalana de Ball Esportiu, amb la col·laboració de Tarragona Esports.