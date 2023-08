Travis Scott i els castells

El raper va venir amb la idea de «recrear el concurs de Tarragona, una plaça de colors, plena de gent... però no era viable en tres setmanes»

Actualitzada 18/08/2023 a les 11:55

A la recerca de «torres humanes»

Més d'un milió de visualitzacions

El raper nord americà Travis Scott ha publicat aquesta setmana en obert el llargmetratge Circus Maximus, on apareix la cançó Sirens que compta amb la participació dels Castellers de Vilafranca i les colles tarragonines. La tercera part implicada és la productora catalana Canada, que va ser l'encarregada de desenvolupar el projecte. En una entrevista a l'ACN, Laura Serra, productora executiva de l'empresa, detalla que ha estat el rodatge més gran que han portat a terme, amb unes 1.200 persones implicades. Pel que fa a la temàtica, assenyala que va ser el mateix Scott qui va arribar amb la idea de fer «torres humanes». «Sempre ens quedarà el dubte de com va descobrir els castells», sosté Serra, «quan vam veure el guió no ens ho creiem».Serra parla d'un rodatge molt «intens» que es va fer en tres dies i que es va preparar en tan sols unes setmanes. El primer dia, gravat a la Tarraco Arena Plaça (TAP), va ser també el més complicat perquè va mobilitzar més d'un miler de persones – entre aquestes cinc colles castelleres, amb la dels Verds com la més nombrosa-, diverses unitats de càmera, tres grues, un dron i un important desplegament de treballadors. D'altra banda, hi havia el mateix Travis Scott, amb qui van haver de quadrar horaris com si fos un «puzle».Si bé una vegada la productora va gravar un anunci on es feia la simulació d'un concert, aquesta vegada encara hi havia més gent a coordinar, però en tot moment hi havia «bon ambient» i la gent s'hi va passar bé. «Potser n'hi havia alguns que estaven més cansats, però també d'altres que es van quedar fins al final, participant també en un playback que va ser Scott a les grades», assenyala la productora.Durant les altres dues jornades, la feina es va focalitzar en la resta d'ubicacions que apareixen a Sirens, com és el cas de Ciutat Meridiana, a Barcelona; l'Hospital del Tòrax, a Terrassa, i Can Cuiàs, a Montcada. «Buscàvem llocs que poguessin replicar un país indeterminat, un lloc on hi pogués haver molta gent», concreta, «pel que fa a l'hospital, ens va ser de gran serveis pels interiors perquè té molta versatilitat».La idea d'incloure els castells al videoclip va ser del raper nord americà, que des d'un primer moment va donar unes directrius molt clares: «Un món una mica utòpic, on un grup de gent es dirigeix a un espai, on una comunitat de gent construeix un castell humà», recorda Serra. De seguida es va posar en contacte amb els Castellers de Vilafranca. «Ell volia recrear el concurs de Tarragona, una plaça de colors, plena de gent... però no era viable en tres setmanes, així que vam dir podem fer un castell gros, fer venir molta gent i acabar d'omplir la plaça», afegeix.Si en un inici es va parlar sempre d'un 3 de 9, es va poder acabar portant a terme un 4 de 9 amb folre perquè hi havia prou gent. Tot plegat en un ambient molt familiar, amb nens, membres d'un mateix nucli... «jo crec que ells no eren conscients de tot el que significava, no és una agència de càstings com als Estats Units que et porten la quantitat de gent que necessites».Pel que fa al procés, Canada es va trobar amb un Travis molt implicat que venia amb una idea molt clara del «muntatge, ritme i plans» que volia. A més, algunes de les parts del castell es van fer a baix, com per exemple la de l'enxaneta, que en un moment determinat del videoclip fa veure que salta cap amunt. «És un pla que ens sembla estrany, però a la vegada és divertit, amb molta èpica, i aplicant la màgia del cinema» diu Serra.L'efecte de la publicació de Travis Scott al Youtube va ser immediata i, de fet, Sirens ja compta amb més d'un milió de visualitzacions des de dimarts, mentre que el llargmetratge Circus Maximus, ja suma més de dos milions. Unes xifres que generen cert vertigen, perquè es tracta d'un artista que mou «una massa monumental de gent». «Peces com aquestes ens col·loquen en un lloc, i fan que la gent vulgui saber de tu i treballar conjuntament», apunta.«Fer coses boniques et porten a coses boniques. Les produccions que fem estan molt cuidades a nivell estètic i això ens permet transcendir en aquest mar de contingut que hi ha avui en dia a les xarxes i a tot arreu», explica Serra. De fet, assenyala que la productora no ha deixat ni de treballar a l'estiu i que, malgrat no tenir actualment entre mans un projecte d'aquesta envergadura, si que s'estan fent coses «de noms coneguts» des del primer semestre que estan «per sortir» pròximament.Finalment, en quant al potencial de la cultura catalana, Serra ho té clar: «Ens ho hem de creure més». «Crec que els castellers són dels que tenen més repercussió internacional, i que molta gent els coneix», opina. En quant a les combinacions que emparellen elements que a priori no tenen massa en comú, li semblen «fascinants». «Generes una cosa visualment atractiva, que en aquest cas concret, per exemple, pot ajudar als castellers, i també a la cultura catalana», conclou la productora.