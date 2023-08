Perfectament imperfectes al Serrallo

L'Associació 'Si jo puc, tu també #epílep' organitza un espectacle al teatret del Serrallo a càrrec d'una companyia que fa humor amb les malalties cròniques

L'Associacióorganitza aquest diumenge 20 d'agost a les 19 h. un espectacle de monòlegs, a càrrec de la companyia barcelonina, que parlen amb humor de les malalties cròniques que tenen els mateixos actors. La forma de cobrament serà amb taquilla inversa, és a dir, en acabar l'espectacle el públic podrà donar la quantitat que cregui oportuna. Tots els beneficis, com ja és costum en els actes que fa aquesta associació, aniran destinats a la recerca mèdica de l'epilèpsia.L'Associacióes va crear l'any 2018 amb la intenció de visibilitzar i donar a conèixer l'epilèpsia. Vol ensenyar a aquells que pateixen la malaltia que no s'han de limitar, que han de seguir els somnis i posar-se reptes a la vida. Actualment, l'associació continua recaptant fons per l'epilèpsia, però té molt clar que vol un món inclusiu. Per poder-ho fer realitat, l'organització accepta tota mena de gent, amb discapacitat i sense, fent un ventall d'activitats obertes per a tothom.Fa 5 anys van realitzar el seu primer acte, la Mitja Marató de Tarragona i, enguany, per commemorar el cinquè aniversari de l'associació, ha començat un seguit d'actes que duraran fins al setembre del 2024. En el marc d'aquesta programació, aquest diumenge 20 d'agost organitzen un espectacle de monòlegs a càrrec de la companyiaAquesta companyia barcelonina ofereix un espectacle especial on els espectadors poden riure sense pudor dels monòlegs d'humoristes que pateixen malalties cròniques, com el parkinson, l'epilèpsia o la fibromiàlgia. Dalt de l'escenari, demostren que l'humor i el riure és la millor teràpia. L'acte que ofereixen és unconformat per cinc monologuistes. El col·lectiu està format per vuit artistes, que es van rotant en cadaLes malalties són molt diverses, siguin més o menys greus o estranyes, però totes elles tenen un denominador comú, l'estigma social que porten associat. Així doncs, la companyia vol donar visibilitat a les patologies, per trencar aquests estigmes. Els còmics deixen clar que no és un típic espectacle d'humor negre, sinó que el defineixen com und'pur que comprèn un humor en tota la seva gamma de colors. L'espectacle, que es va estrenar l'octubre de 2022, està tenint una bona rebuda per part dels espectadors. Ara, tenen l'objectiu de consolidar l'èxit i, paral·lelament, començar a exportar el mateix format a altres ciutats fora de Barcelona per arribar al màxim públic possible.