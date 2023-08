La pujada del preu dels carburants condiciona l'estiu dels conductors de Tarragona

Els preus actuals els obliguen a buscar l'opció més econòmica, i en alguns casos a modificar les seves vacances

Descomptes

Una despesa en augment

Els conductors de Tarragona es mostren contrariats pel preu dels carburants d'aquest estiu, que ha anat augmentant progressivament en el transcurs de les setmanes fins a assolir, a dimecres 16 d'agost, un preu mitjà d'1,65 euros el litre en el cas de la gasolina, i d'1,502 en el cas del gasoil (dièsel) arreu del país. Si bé aquests registres es troben per sota dels màxims històrics assolits el juny de l'any passat, el cost actual influeix en els desplaçaments dels conductors, sobretot aquest estiu, temps en què s'acostuma a agafar més el cotxe per a viatjar.«Tot i que no val tant com l'any passat, els preus continuen disparats. És un escàndol com continuem així i ens els augmenten encara més ara, ja que saben que és quan agafem més el cotxe i, per tant, la despesa augmenta», afirma Joan Garzón, veí de Salou, i que va regularment des del seu municipi per a posar carburant a la benzinera bonÀrea del polígon Francolí de la ciutat de Tarragona, on el preu de la gasolina (Sense Plom 95) a dimecres 16 d'agost era d'1,496 euros el litre, i el gasoil, d'1,417 euros el litre. Aquests preus reflecteixen el 3,7% d'augment del preu de la gasolina i del 4,5% del gasoil d'aquest mes d'agost en comparació amb finals del mes de juny a tot el país. A més, però, s'agreugen si es comparen amb els preus de la primera setmana d'any, ja que l'augment és del 19% en el cas de la gasolina, i del 2,9% en el del gasoil.Els preus preocupen als conductors que es desplacen diàriament per treballar amb el seu vehicle. És el cas de Manuel Guillén, autònom i veí del barri de la Floresta de Tarragona, qui cada dia ha d'agafar el cotxe per anar a la feina. «Per raons laborals he d'usar el cotxe cada dia, i, per tant, el preu de la gasolina és una cosa que sempre he tingut molt en compte. És per això que sempre busco quina és l'opció que em surt més econòmica», apunta.«Fa poc que visc a Tarragona, així que feia uns dies que mirava quin era el millor lloc per a posar benzina, ja que amb l'augment de preus també dels aliments i el cost de la vida, va bé poder estalviar tot i que siguin poques quantitats», afegeix Josep Maria, nou veí de la ciutat. Tot i això, alguns conductors prefereixen anar a altres benzineres, com per exemple la Repsol, que per la seva banda, ofereix uns preus més elevats, però aplica descomptes als clients que tinguin contractada amb la companyia energètica alguns serveis de la llar.«Ja fa anys que soc client de Repsol perquè com tenim contractat el subministrament elèctric de la llar amb la companyia, em fan un descompte de cinc cèntims per litre i altra mena de rebaixes que em surten a compte a final de mes, ja que el preu ha pujat respecte a l'inici de l'estiu, i sobretot es nota durant els caps de setmana», explica Carlos Beltrán, resident a Saragossa, però que durant els mesos de més calor estiueja els caps de setmana a Tarragona.Un altre client, Antonio Guerrero, afirma que a causa de l'encariment dels preus dels carburants ha hagut de canviar els seus plans de viatge amb la família aquest estiu. «Teníem planejat fer un viatge força llarg amb la família amb el cotxe, però veient els preus dels carburants, finalment no el farem. Anirem a un lloc més a prop», puntualitza.A la gasolinera BP, per la seva banda, María José, explica el canvi de preu a l'hora d'omplir el dipòsit del seu vehicle. «Aquests últims cinc anys el preu ha anat augmentant cada cop més, fins al punt que, ara, omplir el dipòsit costa gairebé el doble del que em costava ara fa cinc anys», explica, qui va més enllà i detalla que omplir el dipòsit del seu vehicle ha passat de costar 35 a 54 euros «en qüestió d'un parell d'anys».Un altre client de la mateixa benzinera detalla que, fora de la feina, els preus actuals del combustible li comporten una despesa de 200 euros mensuals, «un cost que depenent del salari que un tingui, pot ser difícil d'assumir», apunta. Finalment, Tomás Sánchez, amb residència a Terrassa, l'estiu passat va haver de treballar durant dos mesos a Coma-ruga (el Vendrell), fet que li va suposar un cost mensual d'uns 500 euros en els desplaçaments.