La nova edició del Med Hub Day al Port de Tarragona serà els dies 9 i 10 de novembre

La transició energètica serà un dels pilars

Actualitzada 18/08/2023 a les 09:44

El Port de Tarragona es troba treballant ja en els preparatius de la setena edició del Med Hub Day, que es celebrarà els pròxims dies 9 i 10 de novembre al Tinglado 1 del Moll de Costa. Per a aquesta edició, l'Autoritat Portuària (APT) ha preparat més contingut enfocat en la transició energètica que està vivint el sector. L'organització també ha innovat en alguns aspectes escoltant les peticions dels assistents, alhora que manté tot allò que ha fet créixer l'esdeveniment, com són les conferències i taules rodones, amb la finalitat de recuperar el caràcter internacional de l'esdeveniment.Aquesta edició, el lema escollit és Virant cap a ports hub més sostenibles. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de gran importància en els nous tràfics portuaris del futur i en concordança amb l'estratègia del Port de Tarragona. Amb aquesta visió sostenible, el Port de Tarragona es vol convertir també en un exemple de referència per a altres infraestructures portuàries demostrant que el futur dels líquids a doll respectuós amb el medi ambient és possible.L'organització del VII Med Hub Day ha dut a terme una tasca de revisió en profunditat de l'esdeveniment amb l'objectiu de potenciar-lo encara més. Per aquest motiu s'han tingut en compte les opinions dels assistents i s'han incorporat diverses millores notables.Una de les novetats destacades serà una visita al Port, que estarà centrada especialment en els tràfics de líquids. Aquesta visita serà l'inici de les jornades i proporcionarà una oportunitat única per conèixer de prop el grup de mercaderies més rellevant.Un altre aspecte millorat serà el networking entre les conferències. L'APT crearà un ambient propici perquè els assistents puguin establir noves connexions fomentant les oportunitats de negoci i col·laboració.