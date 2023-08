L'Ajuntament de Tarragona emprendrà accions per reparar els tòtems en mal estat

L'empresa va retornar danyats, fa pocs dies, els elements de benvinguda a diversos monuments

Actualitzada 17/08/2023 a les 21:12

«Els tòtems no quedaran així. Si no els arregla l'empresa, els arreglarem nosaltres», assenyala el conseller de Béns i Patrimoni, Nacho García. L'encarregada de subministrar aquests elements, col·locats a l'entrada de diferents espais patrimonials de la ciutat, els va treure fa unes setmanes, sense previ avís, per aplicar alguna millora. Tanmateix, els va reubicar fa pocs dies, però en mal estat, amb danys que no hi havia prèviament. Per aquest motiu, l'Ajuntament emprendrà accions per resoldre aquesta situació, tot i que l'empresa va incomplir els requisits tècnics que figuraven als plecs des del primer moment, tal com manifesta García.El consistori tarragoní va adjudicar el contracte el primer trimestre del 2022, però els tòtems es van acabar col·locant a finals d'any, davant de monuments com el Fòrum de la Colònia, el Circ romà o l'Amfiteatre, sobre els quals ofereix informació. Un dels requisits dels elements era que estiguessin fets de material antivandàlic. Això no obstant, pocs dies després de la seva instal·lació, van aparèixer unes pintades que van afectar la seva superfície, tot i que l'equip de neteja va intentar no deixar cap rastre utilitzant els «productes ecològics» adequats, tal com assegura García.Davant aquest escenari, el regidor de Patrimoni explica que el Museu d'Història va elaborar un informe on es recollien els incompliments dels plecs per part de l'empresa per «liquidar» el contracte el passat gener. «Només calia la signatura d'Hermán Pinedo [el seu antecessor en el càrrec], però va decidir anar a parlar amb l'empresa pel seu compte i no es va liquidar el contracte», manifesta. «I quan jo vaig entrar, el passat juny, els tòtems encara no complien els requisits tècnics», afegeix. Tanmateix, assenyala que l'empresa s'havia compromès a posar un vinil que els protegís de les pintades, motiu pels quals es van retirar «sense previ avís» fa unes setmanes. «I ara els rebem amb els vinils mal col·locats i danyats», apunta.Per la seva banda, Pinedo també afirma que l'empresa no va subministrar els tòtems en les condicions de qualitat exigides «des d'un bon començament» i lamenta la seva «poca professionalitat». «El director del Museu d'Història va fer l'informe perquè li vaig encarregar, però no vaig rescindir el contracte perquè suposava quedar-nos sense tòtems i començar de nou tot el procés després de dos anys de tràmits», expressa. Per aquest motiu, Pinedo indica que va preferir instar a l'empresa a fer diverses millores. «Quan jo vaig marxar, els tòtems estaven en bon estat», conclou l'exregidor, qui també critica García per la seva «inoperància» en l'assumpte.