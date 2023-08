«Espero que, gràcies al 'Desplante', pugui començar nous projectes»

Amb només 19 anys, el tarragoní ha estat guardonat al Festival Internacional del Cante de las Minas

Actualitzada 17/08/2023 a les 20:23

Yoel Vargas és unprofessional tarragoní, que ha nascut i crescut al barri de Campclar. Amb tan sols 19 anys, ha estat premiat amb el premien la categoria masculina del Festival Internacional del Cante de las Minas, un dels certàmens més importants del flamenc.—M'interessava tot allò que estigués relacionat amb ballar i posar-me les botes per fer soroll. Als 9 o 10 anys, ja em vaig adonar que em volia dedicar al ball i la dansa.—Els meus primers passos van ser, amb aproximadament tres anys, amb Adelaida Guerrero, en una acadèmia que es trobava molt a prop de casa meva. Recordo que, amb aquella edat, ja gaudia amb el ball perquè el veia com un joc.—Va ser en un festival de final de curs, recordo aquell moment amb molts nervis. Quan era petit, em costava molt pujar a l'escenari. Ara, encara li tinc molt de respecte, però converteixo els nervis en una cosa positiva per al meu ball.—Vaig estudiar a l'Institut del Teatre, a Barcelona. Allà, vaig fer el conservatori de dansa, l'institut i el batxillerat. Quan vaig marxar cap a la capital catalana tenia, només, 13 anys. A més, anava i tornava cada dia en tren. Vaig decidir fer-ho perquè em feia molt feliç, sentia que era la meva vida. Aquesta experiència et fa madurar molt.—El flamenc és la meva passió, no vaig adonar-me'n en un moment concret, sinó que ho he anat veient progressivament, a mesura que han anat passant els anys.—Serrequereix molta dedicació al teu cos i a la teva ment, sempre has d'estar en forma. Com en qualsevol altra disciplina, has de ser constant i sempre, facis el que facis, has de ser feliç.—Viatjar enriqueix moltíssim, coneixes gent molt diferent. A tot arreu on vaig, sempre intento conèixer el lloc, la cultura que porta arrelada i tot el que l'envolta. Reconec que soc un privilegiat per ser en la meva posició, m'encanta veure món.—El premidel Festival del Cante de las Minas ha estat un reconeixement molt important per a mi, espero que es converteixi en un moment clau per començar projectes nous. M'ha ajudat a continuar i a gaudir del ball, que és la meva vida.—Tots els objectius que he anat aconseguit han arribat gràcies a la constància, he treballat, gaudit i ho he sentit molt. Cada dia que passa, dono les gràcies per poder dedicar-me al que més m'agrada, el flamenc.