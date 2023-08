Els portants comencen la baixada de l'aigua de Sant Magí a la ciutat

Els participants van emprendre la caminada ahir des de l'ermita de Sant Magí de la Bufraganya i arribaran avui a Tarragona

Actualitzada 17/08/2023 a les 20:53

Els portants de l'aigua de Sant Magí van començar ahir dijous la tradicional baixada cap a Tarragona. Una quarantena de persones, acompanyades de deu carruatges amb cavalls, van sortir a les set del matí des de les Fonts de la Brufaganya, al municipi de Pontils (Conca de Barberà), on van recollir els més de dos mil litres d'aquesta aigua «miraculosa». Els portadors arribaran aquest divendres a la tarda a Tarragona.Un dels coordinadors de la comitiva, Sergi Baches, va celebrar que l'entitat pugui commemorar enguany els trenta anys de la recuperació de l'activitat, després de mesos d'incertesa a conseqüència de la sequera. «A principis de juny, teníem bastant clar que no podríem fer-ho, perquè no sortia aigua dels brolladors», explicava.«Després, parlant amb gent de la zona, vam descobrir que davant de l'ermita hi ha un pou que acumula l'aigua que surt pels brolladors. Com que el pou no tenia prou nivell, no sortia l'aigua. Llavors, vam pensar que podíem bombejar nosaltres l'aigua perquè pogués sortir del pou. D'aquesta manera, l'estem podent traslladar cap a Tarragona. L'aigua està assegurada i és de Sant Magí, però fa uns mesos no ho teníem clar per culpa d'aquest episodi de sequera», explicava.L'agenda va començar el 16 d'agost, amb la tradicional missa del dia de Sant Roc a l'ermita de Sant Magí de la Brufaganya, on van ser presents diferents personalitats polítiques tarragonines, com l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales; l'exalcalde, Josep Félix Ballesteros; o el portaveu del Grup Municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra; entre d'altres.A quarts d'onze del matí del d'ahir 17 d'agost, els portants de l'aigua de Sant Magí van arribar al municipi de Querol (Alt Camp), on l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va fer entrega del càntir als representants institucionals del municipi. Avui a primera hora, s'hi tornaran a posar, partint des de l'ermita del Lloret de Bràfim, començaran la recta final fins a arribar a Tarragona, passant pels municipis de Nulles, l'Argilaga i els Pallaresos, on els portants aniran fent parades per descansar i hidratar-se, tant ells com els cavalls que els acompanyen.En el primer dia de recorregut, un petit contratemps es va interposar a la marxa dels portants. A mig camí entre Querol i el Pont d'Armentera, van haver de desviar-se a causa d'un despreniment de roques a la carretera. «Per sort, ens acompanyen tres patrulles de Mossos d'Esquadra, que ens han solucionat lel problema ràpidament. Són coses del directe, no hi pots fer res», comentava Baches. Prop de noranta persones fan possible la baixada de l'aigua «miraculosa», entre traginers carros.Baches va destacar «la germanor» que es crea durant els dos dies que estan fora de casa, en moments com les menjades. «Som gent provinent de diversos llocs de Catalunya, sigui Valls, Tarragona, o persones que venen només per fer la baixada. Al final, ens posem d'acord per un objectiu comú: mantenir viva aquesta tradició», aplaudia. «Tenim gent molt jove, des dels 14 anys, i d'altres que arriben als 70. Depenent de la condició física de cadascú, fan un tram caminant, altres en carro i altres en cotxe», afegia.Pel que fa a la calor, no va ser un obstacle pels portants en el primer tram d'ahir al matí. «Aquests primers trams són més agraïts, des de les fonts fins a Querol. Hi ha carreteres més estretes, els arbres fan ombra, i a més, és a primera hora», explicava el coordinador. «Ara, al migdia i el tram de la tarda es fan més pesats, perquè no hi ha ombra i toca molt més el sol», afegia.Enguany, és una edició especial, ja que se celebren els 30 anys de la recuperació de la baixada de l'aigua de Sant Magí. Per aquest motiu, els portants han renovat el disseny de les portadores i dels penons i estrenen un nou càntir commemoratiu. Tot i això, el coordinador Sergi Baches va puntualitzar que la tradició neix «molt abans», quan algunes «famílies ja pujaven a buscar l'aigua de Sant Magí amb garrafes de vidre, i encara no existia el plàstic».Després de més de seixanta quilòmetres i d'haver travessat tres comarques del Camp de Tarragona –Conca de Barberà, Alt Camp i Tarragonès–, els portants de l'aigua de Sant Magí arribaran aquest divendres a Tarragona i es dirigiran, primerament, a la seu de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona S.A. (EMATSA), on tenen previst arribar a les 13.30 h.Més tard, a les 19 h. es desplaçaran fins a la plaça de la Font i, juntament amb el Seguici de Sant Magí –format pel Magí de les Timbales; els gegantons Negritos; els Gegants Moros; els Gegants vells; els Nanos Vells; els Nanos Nous; el Ball de Bastons; els Bastoners de l'Esbart; els grallers; els carros enramats i la carrossa enramada del sant–fins al Portal del Carro, on es distribuirà l'aigua de Sant Magí i els més de 2.000 càntirs previstos.